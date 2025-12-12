Jetra strada zbog ove navike, a nije alkohol: Da li ste i vi među onima koji ovo stalno rade?

Da li jetra strada zbog vaše ishrane, a da niste ni svesni? Otkrivamo kako fruktoza i prerađena hrana udvostručuju proizvodnju masti u jetri.

Jedna od najvećih grešaka u ishrani koja utiče na zdravlje. Jetra strada zbog navike koju stalno praktikujete, a to nije alkohol!

Mogli bismo danima da ih jedemo, jednostavno, organizam ih traži, ali treba da znamo da naše telo reaguje na sve što konzumiramo. Tako da se dešava da čak i ako su namirnice na prvi pogled dobre, one mogu negativno uticati na naše zdravlje.

Velika je zabluda da samo alkohol uništava jetru; postoji mnogo gora navika koju stalno praktikujemo.

Fruktoza: Tihi ubica jetre

Istraživanja pokazuju da konzumiranje umerenih količina dodatih šećera može udvostručiti proizvodnju masti u jetri što može dovesti i do bolesti masne jetre, ali i dijabetesa tipa 2.

Unos čak i manjih količina tog šećera može dovesti do promena u metabolizmu.

U studiji objavljenoj u Journal of Hepatology utvrđeno je da fruktoza (šećer) u tečnom obliku snažno utiče na metabolizam jetre. Učesnici studije su, iako nisu konzumirali više ukupnih kalorija, razvili povećanu proizvodnju masti u jetri samo dodavanjem napitaka zaslađenih šećerom. Ovo je ključni dokaz da jetra strada ne samo od viška kalorija, već od specifičnog delovanja prerađenog šećera.

Američko udruženje za srce savetuje ljudima da ne unose više od 6% dnevnih kalorija iz dodatog šećera (što je oko 25g ili 6 kašičica za žene). Ipak, prosečan unos je drastično veći zbog skrivenih šećera u prerađenoj hrani. Flaširana pića, posebno sokovi, jesu alarm za uzbunu.

Navike zbog kojih jetra strada

Šećer i slatka pića

Pića zaslađena šećerom poput gaziranih i sportskih pića, deserti, slatkiši su izvor su dodatog šećera koji je štetan za jetru. Šećer i kukuruzni sirup iz ovih izvora pretvaraju se u masti jer nisu izvor energije.

Rafinisani ugljeni hidrati

Sve vrste peciva i kolača koji se prave od rafinisanih žitarica a tu spadaju đevreci, krofne, peciva spadaju u ovu grupu. Beli hleb, lepinje za burger hotdog takođe. Ove namirnice podižu nivo šećera u krvi i mogu dovesti do insulinske rezistencije.

Prerađena hrana

Smrznute večere, sve što dolazi u kutiji, konzervi je visoko obrađena hrana. Ove namirnice ne samo da sadrže u sebi visoko rafinisane ugljene hidrate i dodate šećere već i u sebi imaju soli.

Crveno meso

Iako je s jedne strane zdravo ga jesti i poželjno je na meniju osoba koje su malokrvne čini se da crveno meso ima i svojih loših strana. Kao izvor zasićenih masti povezan je sa masnom bolešću jetre. Hrana sa visokim sadržajem masti ima snažan efekat na povećanje triglicerida u jetri.

Iako o štetnosti alkohola ne moramo govoriti, važno je znati da i umerena upotreba alkohola dodatno nakuplja masti u jetri.

Uklanjanje ovih nezdravih navika može vam poboljšati zdravlje jetre.

Zdravlje jetre je u vašim rukama

Ako ste se pitali zašto jetra strada uprkos umerenom konzumiranju alkohola, odgovor leži u prerađenoj hrani punoj skrivenog šećera i fruktoze. Promenom navika konzumiranja slatkih pića i rafinisanih ugljenih hidrata, dajete jetri šansu da se regeneriše. Zapamtite: zdravlje jetre je ključno za celokupni metabolizam i regulaciju telesne težine.

