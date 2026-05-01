Jutarnji bol u leđima: Zašto uvek ustajete kao slomljeni, a nije dušek?

Jutarnji bol u leđima ne dolazi uvek od dušeka. Proverite tri skrivena uzroka i počnite dan bez ukočenosti i tableta.

Jutarnji bol u leđima retko ima veze sa dušekom. Lekari sve češće ukazuju na tri podmukla krivca koja deluju noću dok mirno spavate.

Zašto se javlja bol u leđima ujutru

Bol u leđima ujutru je tup, difuzan osećaj ukočenosti u donjem delu kičme koji popušta nakon 15 do 30 minuta kretanja. Najčešće ga izaziva dehidracija diskova, oslabljen trbušni zid ili hronična upala niskog intenziteta, a ne kvalitet dušeka.

Dehidracija diskova preko noći

Intervertebralni diskovi rade kao mali sunđeri između pršljenova. Tokom dana gube vodu pod pritiskom, a noću je vraćaju nazad. Ako tokom dana popijete jedva dve šolje kafe i čašu vode, diskovi nemaju iz čega da se napune.

Rezultat je kruta i bolna kičma u prvim satima nakon buđenja. Probajte da raspodelite vodu kroz ceo dan, a ne samo uveče. Cilj je oko 30 ml po kilogramu telesne težine.

Slab trbušni zid pravi haos noću

Mnogi misle da leđa boli zato što su leđni mišići slabi. Stvarni krivac je često prednja strana tela. Kada trbušni mišići ne drže karlicu u neutralnom položaju, kičma satima provede u blagom prelomu dok spavate.

Posle osam sati u takvoj poziciji javlja se jutarnja ukočenost kičme koja deluje kao da imate sto godina. Pomaže nekoliko jednostavnih navika:

Dva minuta planka pre spavanja

Mrtve bube (dead bug) tri puta nedeljno

Disanje dijafragmom dok ležite na leđima

Izbegavanje trbušnjaka koji opterećuju vrat

Hronična upala iz creva i bol u krstima ujutru

Treći krivac je najpodmukliji. Upalni procesi u crevima šalju signale duž nervnih puteva i mogu se ispoljiti kao bol u donjim leđima. Citokini koji se oslobađaju tokom noći povećavaju osetljivost tkiva oko karlice.

Prema pregledu objavljenom u časopisu „Frontiers in Medicine“, veza između crevne upale i bolova u donjem delu kičme dobro je dokumentovana kod osoba sa sindromom iritabilnog creva. Ako uz bolove imate i nadutost, neredovnu stolicu ili intoleranciju na neku hranu, problem verovatno ne stiže iz dušeka.

Kako da prepoznate koji uzrok je vaš

Postoji jednostavan test koji možete uraditi kod kuće. Posmatrajte kada bol popušta i šta ga pojačava:

Ako popije čašu vode i bol se smiri za sat vremena, kriva je dehidracija

Ako vam je bolje posle aktivacije trbuha, problem je u mišićima

Ako se bol pogoršava posle teških obroka, gledajte ka crevima

Šta da uradite već sutra ujutru

Ne menjajte odmah dušek i ne trošite hiljade dinara na ortopedske jastuke. Prvo rešite tri stvari koje vas zaista koštaju mira. Pijte vodu ravnomerno, ojačajte sredinu tela i smirite creva manje obrađenom hranom. Bolovi u krstima ujutru često nestanu za dve do tri nedelje kada ovo ispoštujete.

Ako bol traje duže od šest nedelja, širi se u nogu ili budite se noću zbog njega, javite se lekaru. To više nije priča o naviknama nego o dijagnostici.

Koji od ova tri uzroka vam zvuči najpoznatije i šta ste do sada pokušavali da rešite jutarnju ukočenost?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

