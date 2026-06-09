Tri jutarnja simptoma dijabetesa koje primetite čim otvorite oči, a većina ljudi ih mirno ignoriše svako jutro

Jutarnji simptomi dijabetesa javljaju se čim ustanete, a deluju bezazleno. Proverite tri znaka koje većina ljudi pogrešno otpisuje.

Jutarnji simptomi dijabetesa retko bole. Upravo zato ih ljudi godinama otpisuju kao umor, lošu noć ili slučajnost. Farmaceut Abas Kanani upozorava da se tri znaka dijabetesa tipa 2 najjasnije vide u prvih nekoliko minuta posle buđenja, dok telo još nije počelo da maskira ono što se dešava sa šećerom u krvi.

Tri znaka koja vam telo šalje pre prve kafe

Kanani je za „Express.co.uk“ izdvojio tri osećaja koja se najčešće jave ujutru. Žeđ, glad i potreba da odete u toalet. Sve troje deluje obično. U tome i jeste zamka.

Prekomerna žeđ, stručno polidipsija, jedan je od najranijih signala. Povremena žeđ je normalna. Ali kada vam je suvo u ustima i posle čaše vode, to je znak upozorenja koji ne treba čekati. Drugi signal je polifagija, stalna glad. Telo teško koristi energiju iz hrane, pa vas glad preplavi iako ste skoro jeli. Treći je poliurija, potreba da mokrite češće nego inače, posebno noću i odmah po ustajanju.

Koji jutarnji simptomi dijabetesa se najlakše previde?

Najlakše se previde žeđ, glad i učestalo mokrenje, jer ne izazivaju bol. Ljudi ih pripišu vrućini, stresu ili kasnoj večeri, pa rani znaci dijabetesa ostanu neprimećeni mesecima.

Ostali signali koje ne smete da pomešate sa umorom

Britanska zdravstvena služba NHS navodi i druge simptome dijabetesa tipa 2. Tu spadaju jak umor, gubitak težine bez razloga, zamućen vid i posekotine koje sporo zarastaju. Mogući su i svrab oko genitalija i česte gljivične infekcije. Kod dece i odraslih znaci su isti i razvijaju se postepeno, što ih čini još podmuklijim.

Ova kombinacija je važna. Jedan simptom sam za sebe ne znači mnogo. Ali žeđ plus često mokrenje plus umor koji ne prolazi, to je obrazac vredan pažnje. Kako navodi i zvanični vodič NHS o simptomima dijabetesa tipa 2, mnogi ljudi žive sa stanjem godinama pre nego što ga primete.

Kada kod lekara i zašto doručak menja igru

Ako prepoznajete bilo koji od ovih signala, zakažite pregled što pre. Jednostavan test krvi potvrđuje ili isključuje dijabetes za nekoliko minuta. Ne čekajte da se nakupi pet simptoma.

Za one koji već imaju dijagnozu, Kanani naglašava jednu naviku koju mnogi preskaču. Doručak. Šećer u krvi je prirodno viši čim se probudite, pa preskakanje obroka samo pogoršava skok. Savet je da pojedete nešto u roku od sat do sat i po od buđenja.

Probajte ovo sutra ujutru. Obratite pažnju na svoje telo u prvih deset minuta po ustajanju, pre nego što vas dan ponese. Da li vam je grlo suvo iako ste sinoć pili vodu? Da li ste već gladni? To su pitanja koja vrede više od jedne čaše vode.

Mali dodatak koji pomaže mnogima sa povišenim šećerom je kratka šetnja posle doručka, samo desetak minuta. Pokret pomaže telu da iskoristi šećer umesto da ga gomila.

Koji od ova tri jutarnja signala ste vi ili neko vama blizak najduže ignorisali pre nego što ste otišli na pregled? Napišite u komentarima.

Da li su jutarnji znaci dijabetesa uvek izraženi?

Ne. Razvijaju se postepeno i često deluju blago, pa ih ljudi pripišu umoru ili vrućini umesto stvarnom uzroku.

Da li često mokrenje noću znači dijabetes?

Ne mora, ali u kombinaciji sa žeđu i glađu vredi proveriti šećer u krvi kod lekara.

Zašto je šećer u krvi viši ujutru?

Telo ujutru oslobađa hormone koji dižu nivo šećera, zato se doručak preporučuje ubrzo posle buđenja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com