Kada je stavila list kupusa na stopala konačno je rešila ovaj problem koji muči mnoge Srbe.

Stajanje i sedenje tokom dana izaziva otoke na nogama.

Puno ljudi, a žene posebno, leti pati od otečenih nogu. Uglavnom puno stojimo ili sedimo, pa od otečenih nogu pate i oni koji nemaju nikakav zdravstveni razlog za to.

Pokušajte problem da rešite narodnom medicinom: uzmite kupus. Jedna žena podelila je svoje iskustvo sa ljudima koji imaju isti problem i mnogi su bili oduševljeni.

Kupus je poznata povrtna biljka, koja ublažava upale. Poznato je da ga za natečene i upaljene grudi koriste dojilje.

Šta treba uraditi?

Kupite glavicu svežeg kupusa. Nekoliko listova dobro izlupajte tučkom za meso, da puste sok. Onda ih lagano umotajte u čistu krpu i stavite u zamrzivač na pola sata.

Listovi se ne bi smeli da se smrznu, već dobro rashlade, kako biste od njih mogli da napravite efikasne obloge.

Listovima obložite problematična mesta, čvrsto ih obmotajte tkaninom i ostavite da stoje sat vremena.

Otoci sa nogu će se, nakon ove metode, povući.

Budite oprezni, ako na koži imate otvorene rane, nemojte primenjivati ove obloge. Ako imate osetljivu kožu, slobodno pre nego što stavite obloga namažite kremu ili losion.

Ako se svaki dan vraćate s posla s duplo širim nogama i nemate vremena da pripremate listove i čekate da se rashlade u zamrzivaču, slobodno ih pripremite veče ranije i ostavite u frižideru.

