Kakav efekat ima lavanda uveče ispod jastuka? Probajte pre spavanja.

Budite se često tokom noći? Ne možete ponovo da zaspite ili se ujutro probudite još umorniji? Ne oklevajte, stavite grančicu lavande ispod jastuka i probudićete se odmorni i puni energije. Jeste li razmišljali o tome kakav efekat ima lavanda ako je stavite ispod jastuka tokom spavanja.

Svi znamo za umirujuće dejstvo ove biljke, ali ona pomaže kod mnogih zdravstvenih tegoba.

Odavno je poznato da nam biljke pružaju mnoge zdravstvene prednosti. Na primer, kamilica, koja je bogata supstancama koje se retko nalaze u biljkama, kao što su antialergijski chamazulens ili alfa-bisabololi.

Lavanda se prvenstveno koristi kao prirodan i siguran preparat protiv komaraca, moljaca i mrava. Međutim, svoju najširu primenu pronašla je u medicini i kozmetologiji.

Lavanda – naziv potiče od latinske reči „lavare“ – (oprati, ispirati) je zimzeleni žbun poreklom sa Mediterana. Pored eteričnog ulja, cvetovi lavande sadrže i korisne tanine (imaju antibakterijska i antiinflamatorna svojstva), kumarine (imaju umirujuće, antispazmodičko i antikancerogeno dejstvo), fitosterole (imaju antiinflamatorno, antipiretičko dejstvo, jačaju imunitet ), antocijanini (antialergijski, antifungalni), anti-gljivična svojstva, mineralna jedinjenja.

Zdravstvene pogodnosti lavande

Uklanjanje ili smanjenje bolova – Eterično ulje lavande izvrstan je lek za razne vrste bolova. Pomaže kod neuralgija, išijasa, lumbaga, bolova u vratu, deluje na upale mišića i smanjuje mišićnu bol i napetost, utiče na reumu, uganuća, lumbago. Redovna masaža uljem lavande olakšava bolove u zglobovima.

Probava – Ulje lavande korisno je za probavu jer povećava pokretljivost creva. Takođe, podstiče proizvodnju želudačnih sokova i žuči, pa pomaže u lečenju bolova u želucu, nadutosti, povraćanja i dijareje.

Imunitet – Redovna upotreba eteričnog ulja lavande pojačava otpornost na bolesti.

Sredstvo za smirenje – Eterično ulje lavande ima umirujući miris, što ga čini izvrsnim tonikom za nerve. Lavanda pomaže u lečenju migrene, glavobolje, anksioznosti, depresije, napetosti i stresa. Njen prijatan miris otklanja umor i nemir, povećava mentalnu aktivnost.

Umiruje telo i jača otpornost na bolesti

Kao sredstvo za smirenje i opuštanje, osim ulja, pomaže i čaj od cvetova lavande i kupka.

Nesanica – Lavandino eterično ulje umiruje telo, prijatno rashlađuje i podstiče san.

Urinarni trakt – Eterično ulje reguliše urinarne poremećaje i stimuliše proizvodnju mokraće. Pomaže u regulisanju hormona, ublažava cistitis ili upalu mokraćne bešike i smanjuje grčeve.

Sistem organa za disanje – Lavandino ulje intenzivno se koristi za disajne probleme, uključujući infekcije grla, gripu, kašalj, prehlade, astmu, začepljenje sinusa, bronhitis, laringitis. Kod tih je stanja ulje poželjno inhalirati ili nanositi na područje vrata, grudi i leđa.

Cirkulacija – Eterično ulje lavande podstiče cirkulaciju u telu. Snižava krvni pritisak i koristi se kod hipertenzije.

Nega kože – Zdravstvene prednosti eteričnog ulja za kožu mogu se pripisati antiseptičkim i protiv gljivičnim svojstvima. Ulje se koristi za lečenje brojnih kožnih bolesti, akna, psorijaze, upala. Dobro je za rane, posekotine, opekotine (iritacija na sunce, opekotina), pomaže u regeneraciji i zarastanju ožiljaka.

Lavanda ispod jastuka? Probajte pre spavanja

Kakav efekat ima lavanda? Pokazalo se da lavanda ima smirujući efekat iz brojnih izveštaja.

Ako patite od nesanice ili teško zaspite, stavite suvo cveće i listove lavande ispod jastuka. Da bi nam duže služili, najbolje ih je staviti u platnenu vrećicu. Ne samo da će spavaća soba lepo mirisati, već ćete se osećati i opušteno. Garantujemo da će vam biti mnogo lakše da zaspite, čak i nakon napornog i teškog dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

