Kako da ove jeseni izbegnete prehlade i grip: Provereni trikovi koje koriste lekari da ostanu zdravi

Sezona respiratornih infekcija počinje u oktobru i dostiže vrhunac tokom zime, pa je dobro znati praktične savete kako biste smanjili rizik od oboljevanja i brže se oporavili ako ipak dođete do simptoma.

Lekari su podelili vrlo jednostavne metode koje pomažu da ove sezone ostanete zdravi.

Vakcina protiv gripa je prioritet

Lekari naglašavaju da vakcinacija protiv gripa značajno smanjuje šanse za teži oblik bolesti; mnogi koji su primili vakcinu dožive blaže i kraće simptome nego ranije.

Ako ste bolesni, ostanite kod kuće

Stručnjaci ističu da nije društveno odgovorno dolaziti na posao ili u javne zatvorene prostore kada imate respiratornu infekciju, jer time izlažete druge riziku prenošenja kapljičnim putem.

Nosite masku kada morate da izađete

Kada je izlazak neizbežan, lekari preporučuju kvalitetne medicinske maske (N95 ili KN95) kako bi se smanjilo širenje kapljica prilikom kašljanja ili kijanja i zaštitili ljudi oko vas.

Redovna higijena ruku smanjuje rizik

Često pranje ruku sapunom i vodom sprečava unošenje virusa u oči, nos i usta; kada sapun i voda nisu dostupni, preporučuje se sredstvo za dezinfekciju na bazi alkohola.

Dovoljno odmora ubrzava oporavak

Lekari govore da je odmor ključan tokom bolesti jer kvalitetan san smanjuje upalu i jača imuni odgovor, skraćujući trajanje simptoma prehlade i gripa.

Kombinujte mere za najbolju zaštitu

Najbolja strategija je kombinacija vakcinacije, odgovornog ponašanja (ostajanje kod kuće kad ste bolesni), nošenja maske po potrebi, redovne higijene ruku i dovoljnog odmora kako biste i sebe i druge sačuvali zdravim tokom najzaraznijeg dela godine.

