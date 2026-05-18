Na kojoj ruci se meri pritisak? Većina ljudi ovo radi pogrešno

Evo kako izmeriti pritisak pravilno - pogrešna ruka i loš položaj menjaju brojeve za 7 mmHg. Proverite da li i vi pravite ovu grešku.

Većina ljudi koji redovno prate krvni pritisak veruje da je važno samo kada i koliko često mere. Retko ko se zapita da li meri na pravoj ruci i u pravilnom položaju. Tu se kriju greške koje lekar nikada ne vidi, a koje umeju da pokvare celu dijagnozu. Pre nego što sledeći put stavite manžetnu, evo zašto je važno kako izmeriti pritisak, a ne samo kada.

Krvni pritisak nije jedan fiksan broj. Menja se tokom dana, zavisi od položaja tela, nivoa stresa i, što mnogi zaboravljaju, od toga na kojoj ruci merite i kako tu ruku držite u tom trenutku.

Leva ili desna ruka – zašto razlika nije bezazlena

Kada lekar prvi put uzme manžetnu u ruke, standard nalaže merenje na obe strane. Razlog je čisto klinički.

Razlika veća od 10 mmHg sistolnog pritiska između leve i desne ruke može da ukazuje na suženje arterija, slabiju cirkulaciju, pa i povišen kardiovaskularni rizik.

U svakodnevnoj kontroli koristi se ruka na kojoj je pritisak viši. Logika je prosta: strana sa većim vrednostima preciznije pokazuje opterećenje srca i krvnih sudova.

Ako vam lekar nije rekao koju ruku da koristite, pitajte. Kod nekih pacijenata dominantna ruka daje veći pritisak, kod drugih razlike nema. Jedini siguran način da to saznate jeste merenje na obe strane bar jednom.

Bez te provere, godinama možete pratiti pogrešan broj.

Položaj ruke menja vrednost

Ako ruka nije oslonjena i visi pored tela, aparat će vam pokazati viši pritisak nego što stvarno imate. To nije sitnica od jednog ili dva milimetra.

Prema studiji objavljenoj u časopisu „JAMA Internal Medicine“, randomizovano kliničko istraživanje o položaju ruke pri merenju pritiska pokazalo je da nepodržana ruka uz telo precenjuje sistolni pritisak za skoro 7 mmHg, a oslonac u krilu za blizu 4 mmHg.

Zamislite to ovako: isti rezervoar vode pravi različit pritisak na slavini, zavisno od toga koliko je slavina iznad ili ispod njega.

Telo radi po istom principu. Spuštena ruka simulira nisko postavljenu slavinu i gravitacija veštački gura broj naviše. Oslonjena ruka u visini srca daje neutralnu, realnu vrednost.

Kako izmeriti pritisak kod kuće, korak po korak

Stručna udruženja širom sveta slažu se oko jedne iste slike: sedite na stolicu sa naslonom, leđa naslonjena, ruka položena na sto u visini srca.

Stopala ravno na podu, bez ukrštanja nogu. Pre merenja mirujte najmanje pet minuta i ne pričajte dok aparat radi.

Odmor pre merenja: ne stavljajte manžetnu odmah posle ustajanja, šetnje ili svađe. Sačekajte tridesetak minuta.

Kafa i cigareta dižu pritisak. Preskočite ih pola sata ranije.

Manžetna ide na golu kožu, nikako preko rukava košulje ili džempera.

Uradite dva do tri merenja u razmaku od jednog do dva minuta i uzmite prosek poslednja dva.

Aparat sa manžetnom na nadlaktici je pouzdaniji od onih za zglob ili prst.

Merite uvek u isto doba dana, ujutru pre terapije ili uveče. Mešanje termina kvari poređenje.

Šta znači „normalan“ pritisak

Optimalan krvni pritisak je ispod 120/80 mmHg. Normalnim se smatra do 130/85, a visoko normalnim 130-139 / 85-89 mmHg. Sve iznad toga, izmereno pravilno i potvrđeno više puta, traži razgovor sa lekarom.

Hipertenzija godinama radi u tišini. Ne boli, ne stiska, ne javlja se. Mnogi otkriju da je imaju tek kada se pojavi prvi ozbiljan problem, a procene je svrstavaju među vodeće faktore rizika za moždani udar i bolesti srca.

Aparati – gde se isplati dati pare

Modeli sa manžetnom na nadlaktici su anatomski u prednosti. Arterije nadlaktice su bliže srcu i daju stabilnije očitavanje. Birajte aparate koje su validovala zdravstvena udruženja, a ne najjeftiniji model sa police. Manžetna mora da obuhvati oko 80% obima nadlaktice. Premala manžetna lažno diže vrednosti, prevelika ih obara.

Kada lekar posegne za holterom

Najobjektivniji metod je 24-časovni ambulantni monitoring, popularno zvani holter pritiska. Aparat sam meri ceo dan i noć, pa otkriva i takozvanu hipertenziju belog mantila, kada pritisak skače isključivo u ordinaciji od stresa.

Merenje pritiska nije nauka, ali zahteva disciplinu. Prava ruka, pravilan položaj, proveren aparat. Razlika od par milimetara na ekranu može da znači razliku između „sve je u redu“ i recepta za terapiju.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com