Kako jabukovo sirće rešava ispucale pete, kurje oko i gljivice? Pravo je blago u kući

Kako jabukovo sirće rešava kao rukom ispucale pete, kurje oko i gljivice – pravo je blago u kući. Ispucale i grube pete nikad nisu bile prijatne za videti. Ovom namirnicom možete zauvek rešiti taj problem.

Neki ga nazivaju i eliksir života, a osim što podstiče metabolizam, jabukovo sirće sprečava kardiovaskularne bolesti, snižava loš holesterol, jača imuni sistem i smanjuje i rizik od nastanka karcinoma. Ovde ćemo se ograničiti na jednu dobru osobinu jabukovog sirćeta, odlično je za negu stopala.

Kako jabukovo sirće rešava ispucale pete

Natopite komadić vate jabukovim sirćetom i stavite na ispucale pete. Umotajte stopala i ostavite preko noći. Redovnim tretmanom koža postaje mekša i zdrava, a mrtve ćelije se lakše uklanjaju.

Kurje oko – jednostavan trik

Izmrvite 3 do 5 aspirina i pomešajte sa nekoliko kapi jabukovog sirćeta da dobijete pastu. Nanesite je na kurje oko, umotajte stopalo i ostavite 10-15 minuta. Nakon toga nežno uklonite omekšalu kožu.

Gljivice na stopalima – efikasna kupka

Jabukovo sirće je prirodno, jeftino i efikasno rešenje za negu stopala. Uz redovnu primenu, možete se lako rešiti neprijatnih problema i uživati u zdravim, lepim stopalima.

Jedan od najprirodnijih načina za njegu stopala je korišćenje jabukovog sirćeta. Napunite lavor s dve trećine tople vode i u nju dodajte šoljicu jabukovog sirćeta. Potopite noge u lavor na 10-ak minuta ili duže.

Koža nogu biće nežnija, a pomoći će i da se rešite neprijatnih gljivica na nogama. Ponavljajte postupak jednom nedeljno ili po potrebi. Nakon toga noge obrišite peškirom da koža ne bude vlažna jer tako nastaje podloga za gljivice. To je izvrsna detoksikacija nogu, ali i cijelog tijela, jer se na prirodan način rešava nakupljenih toksina u organizmu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

