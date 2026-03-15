Kako parfem uništava štitnu žlezdu? Nanosite ga samo na ova 3 mesta, savetuje doktor

Ne kupujte parfeme od preprodavaca koji prodaju kopije poznatih brendova čiji tačan sastav nije poznat. Kako parfem uništava štitnu žlezdu? Više sastojaka u parfemu i nepravilno nanošenje na telo mogu da prouzrokuju teškoće sa štitnom žlezdom.

Stručnjak dr Mateo Baseti upozorava da prskanje parfema direktno na vrat, iako to uobičajeno rade svi, može da bude štetno za štitnu žlezdu i da ometa njen rad, s mogućim posledicama po metabolizam.

On preporučuje da se parfem nanese na zglobove, unutrašnju stranu laktova ili odeću, gde je rizik po zdravlje znatno manji.

Zašto je parfem opasan

Na direktno pitanje: „Da li je zdravo nanositi parfem direktno na vrat?“ odgovor dr Basetija, direktora Klinike za infektivne bolesti u bolnici „San Martino“ u Đenovi, bio je jasan: – Ne, nije zdravo. Parfem na vratu mogao bi biti štetniji nego što mislite, jer se područje na koje se nanosi nalazi odmah iznad štitne žlezde, vitalne žlezde odgovorne za regulisanje metabolizma, energije, temperature i hormonskog balansa. Pored toga, koža na vratu je tanka, osetljiva i nema mnogo lojnih žlezda, što je čini manje zaštićenom.

Šta kaže nauka

Studija objavljena u časopisu „Environmental Health Insights“ istakla je prisustvo endokrinih ometača u mirisnim proizvodima, kao što su sintetički mošus i derivati ftalata.

– To su supstance koje, apsorbovane kroz kožu ili udahnute, mogu dugoročno da promene hormonsku funkciju – kaže dr Baseti.

Alkohol takođe može biti štetan

Prema rečima specijaliste za zarazne bolesti, vrat je takođe ključni centar za limfnu drenažu, jer sadrži važne limfne čvorove i sudove koji filtriraju toksine i podržavaju imunološku funkciju. Problem je što je koža u ovom delu tela tanka i osetljiva i nedostaju joj lojne žlezde koje je mogu zaštititi od potencijalnih negativnih interakcija.

Kako parfem uništava štitnu žlezdu? Pored endokrinih ometača, i druge potencijalno štetne supstance mogu da imaju negativan efekat. Među njima je, na primer, alkohol, zbog čega dr Baseti preporučuje izbor proizvoda bez alkohola. Alkohol može da isuši i kožu i učini je osetljivom, posebno pri višestrukom nanošenju na isto područje.

Ovaj problem se prvenstveno tiče proizvoda za koje nema dovoljno garancija. Dakle, ne odnosi se na parfeme sertifikovanog kvaliteta, već na one kupljene onlajn ili od nepouzdanih preprodavaca koji prodaju kopije poznatih brendova čiji tačan sastav nije poznat – napominje dr Baseti.

Obratite pažnju i na ostale sastojke

Alkohol se takođe može mešati s drugim supstancama koje potencijalno izazivaju negativne reakcije, kao što su neka esencijalna ulja. Iako su prirodna, poput bergamota ili gorke pomorandže, oni su fotosenzibilni proizvodi. To znači da mogu da izazovu probleme kada su izloženi direktnoj sunčevoj svetlosti. Rizici uključuju kožne reakcije, čak i teške, koje mogu dovesti do trajnih mrlja i upala. Vrat je posebno podložan zbog svoje lokacije i osetljivosti.

Ko je najviše ugrožen

Svi su potencijalno u opasnosti, mada su neki više izloženi posledicama, kao oni koji pate od dermatitisa ili poremećaja štitne žlezde.

Potencijalni rizici u slučaju velike izloženosti mogu biti ozbiljni, uključujući dermatitis, astmu, čak i neke vrste raka, zaključuje dr Baseti, još jednom pozivajući korisnike parfema na oprez, posebno s proizvodima neproverenog kvaliteta.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

