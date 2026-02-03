Kako se čiste creva sodom bikarbonom? Izbacićete toksine, oporaviti telo, a stomak ravan kao daska

Ovako se čiste creva sodom bikarbonom. Nećete nikad imati problema s toksinima ili viškom kilograma. Ova jeftina namirnica je nezamenjiva.

Soda bikarbona je nezamenjiva. Znate li kako se čiste creva sodom bikarbonom? Kad želite da oporavite telo i izbacite toksine i parazite stručnjaci preporučuju ovaj napitak.

Creva se moraju redovno čistiti kako bi se sprečile bolesti i oporavilo telo. Tradicionalna medicina nudi mnogo efikasnih načina za čišćenje creva. Soda bikarbona je ipak nezamenjiva i pomoći će vam da se oslobodite toksina, sluzi i parazita koji žive u vašim crevima i truju vam telo. Postoje dva načina kako se čiste creva sodom bikarbonom:

Način br. 1: Ispijanje sode bikarbone

Ispijanje sode bikarbone se radi ujutro, čim se probudite. Prvo, popijte jednu čašu vode sobne temperature i počnite da se krećete. Dobro bi bilo da se malo istegnete ili da napravite nekoliko jednostavnih vežbi. Onda popijte čašu vode u kojoj je rastopljena jedna mala kašičica kašičica bikarbone. Neka voda bude mlaka. Nakon 15 minuta popijte još jednu čašu vode u kojoj je rastopljena još jedna mala kašičica sode bikarbone.

Ovaj postupak ponovite još dva puta. Znači: sačekate 15 minuta pa popijete vodu s rastopljenom sodom bikarbonom. Slobodno smanjujte dozu sode bikarbone sa svakom novom čašom vode.

Nakon sat vremena doći će do pražnjenja creva i izbacivanja svih toksina.

Način br. 2: Ispijanje sode bikarbone i surutke

Ovaj način je pomalo radikalan i uključuje i jednu vrstu gladovanja, a sve u cilju potpunog čišćenje tela od toksina.

Uzmite 2 litra surutke i rastvorite jednu supenu kašiku sode bikarbone u njoj.

Prvi dan popijte ovu surutku sa sodom bikarbonom na prazan želudac. Nakon sat vremena progutajte 1 manji čen belog luka (bez žvakanja) s jednom čašom limunade. Onda smete da doručkujete, ali ne obilno.

Tokom dana ne bi smeli da jedete ništa, samo možete piti ili kefir, sok od paradajza i vodu.

Drugog dana popijte surutku sa sodom bikarbonom pa nakon sat vremena opet beli luk i limunadu.

Tokom dana nemojte ništa jesti osim što ćete biti sok od jabuke.

Trećeg dana popijte surutku i sodu bikarbonu pa beli luk i limunadu, a onda lagano doručkujte. Tokom dana jedite voće i povrće.

Ovakav način čišćenja creva trebalo bi da sprovodi jednom mesečno i nećete imati problema s toksinima ili viškom kilograma.

(Stil Kurir)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com