Kardiohirurg otkriva kojih 5 popularnih stvari mu ne pada na pamet da pojede: Razaraju srce i pluća, podižu pritisak i uzrokuju rak

Dr. Džeremi London ima priliku da iz prve ruke vidi šta bolest srca, ubica broj jedan na svetu, može da učini zdravlju čoveka. Kao specijalista kardiohirurgije bavi se srčanim oboljenjima, „popravlja“ oštećene krvne sudove i radi procedure za postavljanje bajpas graftova u začepljene sudove. Svoje savete redovno deli na društvenim mrežama

Kako bi pomogao ljudima da vide koje navike ozbiljno štete zdravlju srca, sastavio je i na svom Instagram profilu objavio listu pet stvari koje kao kardiohirurg izbegava da bi sačuvao zdravlje srca.

Vodica za ispiranje usta na bazi alkohola

– To je nešto što mnoge zaista iznenađuje, ali činjenica je da vode za ispiranje usta na bazi alkohola, koje obećavaju da će uništiti sve patogene klice, mogu da utiču na krvni pritisak. Dobre bakterije u usnoj duplji pomažu organizmu u proizvodnji azot-oksida, koji učestvuje u širenju krvnih sudova i održavanju krvnog pritiska u normalnim vrednostima. Međutim, antibakterijske vodice za ispiranje usta ubijaju i dobre bakterije i tako remete ovaj proces – objašnjava dr. London ističući da je studija pokazala da je redovna upotreba alkoholnih tečnosti za ispiranje usta povezana sa povećanim rizikom od visokog krvnog pritiska, nezavisno od glavnih faktora rizika za hipertenziju. Drugim rečima, postoje nedvosmisleni dokazi da narušavanje oralnog mikrobioma upotrebom antiseptičkih vodica za ispiranje usta inhibira proizvodnju azotnog oksida i negativno utiče na krvni pritisak.

– Pritisak možete podići samo uništavanjem bakterija u usnoj duplji. A ako imate tendenciju da imate visok krvni pritisak, to će dodatno pogoršati situaciju. Sa njim se slaže i stomatolog dr. Kami Hos, autor knjige „Ako bi tvoja usta mogla da pričaju“, veruje da je upotreba antiseptičkih tečnosti za ispiranje usta koja remete oralni mikrobiom jedna od najvećih grešaka koje njegovi pacijenti prave. On preporučuje korišćenje alkalnih voda koje ne sadrže alkohol.

Pušenje i vaping

– Znamo da pušenje izaziva rak i oštećuje sloj endotelnih ćelija koje oblažu krvne sudove, ne samo u srcu, već i u mozgu, čime se povećava rizik od srčanog i moždanog udara. Nikotin je i vazokonstriktor, što znači da sužava krvne sudove, a to može izazvati povećanje krvnog pritiska. Pušenje je najgora stvar koju možete sebi učiniti. Ako već imate istoriju srčanih oboljenja i skloni ste aterosklerozi, pušenje će umnogome ubrzati taj proces – upozorava dr. London koji nije manje zabrinut zbog vapinga.

Bezalkoholna gazirana pića

Dr. London je u jednom od svojih postova naziva „tečnom smrću“.

– Mislim da su bezalkoholna pića velika opasnost u našem društvu i trudim se da skrenem pažnju na to. Visokokalorična bezalkoholna pića i unošenje velikog broja kalorija u organizam, čega ljudi nisu ni svesni dok piju takva pića, svakako treba izbegavati – kaže dr. London dodaje da je studija iz 2024. godine pokazala da je ispijanje jednog zaslađenog bezalkoholnog pića dnevno povezano sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, bez obzira na nivo fizičke aktivnosti osobe.

Hrana sa rafinisanim brašnom

Doktor kaže da nije protiv hleba i testenina, ali samo ako su integralni. Nažalost, mnogi ljudi biraju hleb i testeninu napravljene od rafinisanog brašna koje je prošlo kroz proces koji uklanja dijetalna vlakna, gvožđe i većinu vitamina B. Kada odaberete proizvode od celog zrna, vlakna koja sadrže pomoći će vam da poboljšate nivo holesterola i smanjite rizik od razvoja srčanih bolesti.

Ultra prerađena hrana

To su namirnice poput keksa, čipsa i pereca, i polugotove namirnice koje sadrže dodatke šećera ili soli, nezdrave masti i konzervanse. Povećana potrošnja ultra-prerađene hrane povezana je sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti, prema istraživanju objavljenom u Journal of the American College of Cardiology.

– Što je duži rok trajanja proizvoda koji konzumirate, to će vam život biti kraći. Konzumirajte takvu hranu što je manje moguće. Radije se okrenite prirodnoj i nutritivno bogatoj hrani kao što su voće i povrće, nemasno meso i jaja – savetuje dr. London.

