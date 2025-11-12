Kardiolog otkriva svakodnevnu naviku koja udvostručuje rizik od srčanog i moždanog udara i prerane smrti

Najgora navika za srce i mozak je ono što možda upravo radite.

Prolongirano sedenje nije bezazleno – ono udvostručuje rizik od srčanog i moždanog udara. Dobra vest je da rešenje ne zahteva teretanu, već male, brze prekide tokom dana.

Zašto je sedenje opasno

Kardiolozi upozoravaju da dugo sedenje usporava cirkulaciju, podiže krvni pritisak i remeti nivo holesterola. Čak i ako trenirate ujutru ili uveče, višesatno nepokretno sedenje tokom dana poništava deo koristi.

Zamislite krvotok kao reku – kada stoji, voda se zadržava i taloži. Isto se dešava sa Vašim venama i arterijama kada satima ostajete u stolici.

Šta možete da uradite odmah

Ustanite na svaka 2 sata . Dovoljno je da prošetate po sobi ili se protežete.

. Dovoljno je da prošetate po sobi ili se protežete. Mikro pokreti spašavaju srce. Čak i minut hoda ili istezanja vraća cirkulaciju u normalu.

Čak i minut hoda ili istezanja vraća cirkulaciju u normalu. Radite stojeći. Ako imate mogućnost, deo posla obavljajte za visokim stolom.

Ako imate mogućnost, deo posla obavljajte za visokim stolom. Kombinujte sedenje i kretanje. Telefonske razgovore obavljajte u hodu.

Ove male promene deluju brzo – već posle nekoliko dana primetićete da ste manje umorni, a dugoročno čuvate srce.

Vizualizujte rezultat

Zamislite sebe za godinu dana: više energije, bolja koncentracija, manji pritisak i zdravije srce. Sve to zahvaljujući tome što ste prekidali sedenje na vreme.

Zaključak

Prolongirano sedenje je tih, ali ozbiljan neprijatelj. Ako ga prekinete malim pokretima, smanjujete rizik od srčanog i moždanog udara. Vaše srce ne traži maraton – traži da ga pustite da radi prirodno, kroz kretanje.

