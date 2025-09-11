Kardiolog upozorava na svakodnevnu naviku koja izaziva većinu srčanih udara – a nije stres

Uobičajeno je kriviti stres, ishranu ili nedostatak vežbanja za srčane probleme. Ali nedavna objava na Instagramu američkog interventnog kardiologa dr Sandžaja Bhodžraja bacila je svetlo na previđenog krivca – našu jutarnju rutinu. Prema njegovim rečima, sati odmah nakon buđenja stvaraju stanje „visoke uzbune“ za srce, čineći ga najranjivijim delom dana.

„Kada se probudite, vaše telo pokreće nagli porast kortizola, trombociti postaju lepljiviji, a krvni pritisak raste“, napisao je dr Bhodžraj. Objasnio je da ako ljudi odmah pokrenu svoja tela punom brzinom – piju kafu na prazan stomak, preskaču hidrataciju i lekove i žure na posao – rizik od srčanog udara značajno se povećava.

Šta istraživanja kažu o vremenu srčanih udara

Dr Bhodžradž je naveo studiju koja ističe da se većina srčanih udara i iznenadnih srčanih smrti dešava ujutru, sa vrhuncem između 7 i 11 časova. Postoji i manji skok kasno popodne, oko 17 do 18 časova. Ovi nalazi se poklapaju sa decenijama kardiovaskularnih istraživanja koja povezuju jutarnje biološke promene sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja. Zašto spora jutra mogu spasiti živote

Umesto da se jutra tretiraju kao sprint, dr Bhodžradž preporučuje male, ali uticajne promene:

Hidrirajte se odmah ujutru kako biste suprotstavili gubitku tečnosti preko noći.

Uzimajte propisane lekove na vreme kako biste kontrolisali krvni pritisak i holesterol.

Odaberite doručak bogat proteinima umesto da se oslanjate isključivo na kofein.

Uključite 10–15 minuta laganog kretanja pre nego što se upustite u dnevno opterećenje.

„Ova jednostavna podešavanja mogu pomoći srcu da bezbedno pređe iz režima odmora u aktivnost“, napomenuo je u svom postu.

Dr Sandžaj Bhodžradž nije samo interventni kardiolog već i sertifikovani praktičar Instituta za funkcionalnu medicinu. On je osnivač Well12, programa za dobrobit koji kombinuje ishranu, vežbe disanja, optimizaciju sna i upravljanje stresom sa naprednim medicinskim pristupima.

Bolesti srca ostaju jedan od vodećih uzroka smrti širom sveta, a faktori načina života često ubrzavaju rizik. Iako su ishrana, pušenje i stres odavno identifikovani kao pretnje, podsetnik dr Bhodžradža menja temu razgovora: čak i način na koji počinjemo dan može postaviti ton za zdravlje srca.

