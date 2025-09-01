Kažu stari da je čaj od ove voćke najbolji za probavu: Nadutost brzo nestaje, a creva rade kao sat

Pomalo zaboravljena, većini ljudi je poznata po tome što se od nje pravi veoma ukusno slatko.

Čaj od ove voćke je najbolji za probavu – nadutost nestaje, a creva rade kao sat!

Čaj od dunje poznat je po svojim umirujućim i blagotvornim svojstvima. Osim što pomaže u smanjenju stresa, anksioznosti i nesanice, ovaj napitak pozitivno utiče na probavni sistem, olakšavajući nadutost i grčeve, prenosi 24sata.hr.

Dunja je izuzetno bogata vitaminom C, što doprinosi jačanju imuniteta i zaštiti organizma od prehlada i infekcija. Takođe, obiluje vlaknima koja podstiču zdravu probavu i održavaju crevnu floru u ravnoteži. Prisustvo kalijuma u ovom voću dodatno doprinosi zdravlju srca i krvnih sudova.

Pored toga, dunja sadrži moćne antioksidanse, poput flavonoida, koji štite ćelije od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima i smanjuju rizik od hroničnih oboljenja. Njena smirujuća svojstva čine je odličnim izborom za one koji se bore sa stresom i nesanicom.

Redovna konzumacija čaja od dunje može biti prirodan i efikasan način za poboljšanje opšteg zdravlja i dobrobiti organizma.

