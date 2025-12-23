Kiropraktičar podelio neverovatno prost trik kako da otčepite nos (VIDEO)

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, mnogi ljudi suočavaju se sa neprijatnim problemom – začepljenim nosom.

Ovaj simptom može biti posledica obične prehlade, alergija ili infekcija sinusa, a često otežava svakodnevne aktivnosti, spavanje i koncentraciju. Dok apoteke nude različite preparate za olakšavanje disanja, društvene mreže sve češće postaju izvor alternativnih rešenja za začepljen nos. Jedan takav savet, koji je postao viralan, dolazi od kalifornijskog kiropraktičara dr Bena Horninga.

Jednostavan trik za začepljen nos sa TikToka

U svom kratkom videu, dr Horning pokazuje tehniku za brzo otčepljavanje sinusa. Postupak je vrlo jednostavan: prstima lagano povucite nos, zatim palac postavite na jagodičnu kost i izvršite blagi pritisak. Prema njegovim rečima, ova kombinacija pokreta može stimulisati sinuse i olakšati disanje u roku od nekoliko sekundi. Reakcije korisnika bile su podeljene – dok su neki tvrdili da im je metoda pomogla, drugi su naveli da nisu osetili nikakvo poboljšanje.

Šta kažu stručnjaci?

Prema podacima Britanske nacionalne zdravstvene službe (NHS), začepljen nos može imati različite uzroke – od obične prehlade do sinusitisa, koji je najčešće posledica infekcije. NHS naglašava da se ovaj problem obično povlači sam od sebe u roku od četiri nedelje. Sinusitis se često javlja nakon prehlade ili gripa i može izazvati bol, otok i osetljivost u predelu obraza, očiju ili čela. Dodatni simptomi uključuju glavobolju, zubobolju, kašalj, loš zadah i osećaj pritiska u ušima.

Kada potražiti pomoć?

Farmaceuti mogu preporučiti sprejeve ili kapi za nos, ali važno je napomenuti da oni nisu pogodni za decu mlađu od šest godina. Alternativno, sprejevi sa fiziološkim rastvorom ili morskom vodom mogu se koristiti za ispiranje unutrašnjosti nosa. Ako simptomi potraju duže vreme, preporučuje se konsultacija sa kvalifikovanim medicinskim stručnjakom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com