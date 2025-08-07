Koliko zaista treba da košta kutija cigareta? Lekarska računica će vas šokirati!

Iako prosečna cena kutije cigareta u Nemačkoj iznosi između 7 i 10 evra, prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), stvarna cena bi trebalo da bude znatno viša – čak 23 evra po kutiji!

Šta ulazi u „pravu“ cenu cigareta?

Dr. Rudiger Kreh, šef Odeljenja za promociju zdravlja WHO, objasnio je da se u računicu moraju uključiti svi troškovi koje pušenje generiše za zdravstveni sistem

– Troškovi lečenja bolesti izazvanih pušenjem

– Troškovi lekova i poseta lekarima

– Troškovi rehabilitacije i dugoročne nege

Prema njegovim rečima, pušenje godišnje košta nemačku državu oko 82 milijarde evra, što je alarmantan podatak koji ukazuje na potrebu za drastičnijim merama kontrole duvana

Kako stoje druge zemlje?

U Irskoj kutija cigareta već košta 15,60 evra. Nemačka, uprkos ekonomskom potencijalu, zaostaje u regulaciji duvanskih proizvoda

Stručnjaci predlažu da se, pored cigareta, povećaju porezi i na alkohol i šećer, kako bi se smanjio teret nezdravih navika na javno zdravlje.

Dakle, cena cigareta koju plaćamo na kasi ne odražava njihovu pravu cenu po društvo. Ova lekarska računica poziva na razmišljanje – da li je vreme da se poroci plaćaju po realnoj ceni?

