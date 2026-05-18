Konačno ste uveli više vlakana u ishranu, ali vas muči nadimanje? Evo kako da ga ublažite

Konačno ste uveli više vlakana u ishranu, ali nadimanje i gasovi mogu da dovedu i do vrlo neprijatnih bolova u stomaku. Zbog toga je zato važno da ih ili sprečite ili ublažite što pre.
Za to se sve češće preporučuju prirodna sredstva, ali i neki postupci koji prilagođavaju probavu.
Uvođenje više vlakana u ishranu se često preporučuje kao jedan od najjednostavnijih koraka ka boljem varenju, stabilnijem nivou energije i opštem zdravlju.
Međutim, iako su vlakna izuzetno korisna, nagla promena u prehrambenim navikama može izazvati neprijatne nuspojave: najčešće nadimanje, gasove i osećaj težine u stomaku. Razlog je jednostavan: digestivnom sistemu je potrebno vreme da se prilagodi većim količinama vlakana, posebno ako ih ranije nije bilo dovoljno.
Dobra vest je da su ovi problemi obično privremeni i da se mogu značajno ublažiti uz nekoliko jednostavnih prilagođavanja.
Postepeno uvodite vlakna
Konačno ste uveli više vlakana u vašu ishranu. Ovo je jedna od najčešćih grešaka, naglo povećanje unosa vlakana, na primer, prelazak sa belog hleba na integralne žitarice, uz dodavanje semenki i mahunarki u kratkom vremenskom periodu.
Takav „šok“ za sistem za varenje može izazvati povećano stvaranje gasova. Postepeno uvođenje, tokom nekoliko dana ili nedelja, omogućava crevima da se prilagode bez većih poremećaja.
Povećajte unos tečnosti
Vlakna apsorbuju vodu i pomažu u formiranju stolice, ali bez dovoljno tečnosti mogu imati suprotan efekat: usporavanje varenja i povećanje nelagodnosti. Redovno pijenje vode je neophodno za pravilno funkcionisanje sistema za varenje, posebno kada povećavate unos vlakana.
Obratite pažnju na vrstu vlakana
Nisu sva vlakna ista. Rastvorljiva vlakna (kao ona koja se nalaze u ovsu, jabukama i čia semenu) imaju tendenciju da budu blaža za digestivni trakt, dok nerastvorljiva vlakna (kao ona koja se nalaze u integralnim žitaricama i sirovom povrću) mogu izazvati veće nadimanje kod osetljivih osoba.
Ravnoteža između ove dve vrste može pomoći u smanjenju simptoma.
Priprema hrane pravi razliku
Način na koji pripremate hranu može značajno uticati na to kako se vlakna vare. Kuvanje, kuvanje na pari ili namakanje (posebno mahunarki) može smanjiti njihovo opterećenje na sistem za varenje. Na primer, sočivo ili pasulj koji su temeljno natopljeni i kuvani lakše se vare od sirovih ili nedovoljno kuvanih vrsta.
Slušajte signale svog tela
Svaki sistem za varenje reaguje drugačije, pa je važno pratiti koje namirnice izazivaju nelagodnost.
Ako se određena hrana redovno povezuje sa nadimanjem, možda je bolje uvesti je u manjim količinama ili je kombinovati sa lakše svarljivim opcijama.
Uključite laganu vežbu
Fizička aktivnost, čak i u obliku kratke šetnje posle obroka, može stimulisati varenje i smanjiti osećaj nadimanja.
Vežbanje pomaže vašim crevima da efikasnije rade, što može ublažiti gasove.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com