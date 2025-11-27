Koru banane stavila u frižider – za 15 minuta nestao je problem koji ju je mučio godinama

Hronična glavobolja ju je mučila godinama, a rešenje je pronašla u kori banane! Za samo 15 minuta bol je nestao!

Koru banane stavila na čelo i za 15 minuta nestala je glavobolja koja ju je mučila godinama! Trik koji morate probati.

Da li i vas godinama muči nemilosrdna glavobolja koja vam kvari planove i oduzima san? Ukoliko ste očajni od lekova koji ne deluju, ovaj neobičan, ali delotvoran trik je pravo čudo koje morate probati!

Naime, jedna žena, dugogodišnja žrtva hronične glavobolje, odlučila je da stane na put problemu, ali bez pilula. Za borbu joj je bila dovoljna samo jedna – kora banane.

Glavobolja nestaje za samo 15 minuta: Iskustvo čitateljke

Način lečenja glavobolje predstavljamo vam u celosti, jer je njeno iskustvo najjači dokaz:

„Osetila sam jaku glavobolju koja me je probudila po ko zna koji put u toku noći. Bila sam očajna i nisam želela da popijem još jedan lek koji neće dati rezultate, već će mi samo dodatno iritirati stomak.

„Setila sam se davnog saveta komšije da probam trik sa bananom. Pojela sam celu bananu, ali koru nisam bacila, već sam je ostavila u frižideru da se dobro ohladi.“

„Petnaest minuta kasnije izvadila sam koru, legla u krevet i udobno se smestila dok mi je hladna kora hladila čelo i slepoočnice. Nedugo zatim ovaj zahvat me je toliko opustio da je glava potpuno prestala da me boli i ja sam zaspala kao beba. Obavezno probajte ako imate problema sa glavoboljom – ne košta ništa, a rešava problem koji me je mučio godinama!“, poručila je naša verna čitateljka.

Kako se trik sa korom banane pravilno izvodi?

Da biste postigli maksimalni efekat i zaista se rešili glavobolje za samo 15 minuta, važno je da trik izvedete precizno:

Iskoristite koru sveže banane, obavezno sačuvajte onu unutrašnju, belu stranu.

Stavite koru u zamrzivač na ne duže od 10 minuta (da se jako ohladi, ali da se ne smrzne u potpunosti) ili je stavite u frižider na 20-30 minuta.

Lezite u zamračenu sobu. Unutrašnju stranu kore banane (onu belu) prislonite direktno na čelo i slepoočnice.

Ostanite u ležećem položaju 15 do 20 minuta, fokusirajući se na duboko disanje. Magnezijum iz kore će, u kombinaciji sa efektom hladnoće, početi da opušta mišiće i vaskularni sistem, oslobađajući vas bola.

Zašto kora banane deluje?

Iako se čini neverovatno, banana kora sadrži dosta magnezijuma, a poznato je da ovaj mineral opušta mišiće i krvne sudove, te je ključan za ublažavanje tenzionih glavobolja. Hladnoća iz frižidera dodatno sužava krvne sudove na čelu, što u kombinaciji sa magnezijumom daje iznenađujuće brze i efikasne rezultate.

Preporučujemo da isprobate ovaj metod lečenja glavobolje pre nego što posegnete za lekovima.

