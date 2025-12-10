Koru od banane stavila u frižider: Nakon samo 15 minuta rešila se višegodišnjeg problema

Jedna očajna žena odlučila je da stane na put nemilosrdnoj glavobolji, Upotrebila je samo jednu koru od banane i rešila problem.

Ako u blizini imate jednu bananu, onda vam to može biti spas, upotrebite koru od banane. Pokazala se kao odličan borac protiv glavobolje.

„Setila sam se saveta komšije da probam trik sa bananom..“

Glavobolje često znaju da budu prilično bolne i da nas spreče da radimo svakodnevne stvari u kojima uživamo.

Većina nas glavobolju pobeđuje pomoću različitih tableta koje uspešno obavljaju zadatak, ali šta raditi ako se desi da u određenom trenutku nemamo tablete protiv bolova?

Ako u blizini imate jednu bananu, onda vam to može biti spas, jer se kora od banane pokazala kao odličan borac protiv glavobolje.

Naime, jedna očajna žena odlučila je da stane na put nemilosrdnoj glavobolji. Za borbu joj je bila dovoljna samo jedna banana.

Način lečenja glavobolje predstavljamo vam u celini:

„Osetila sam jaku glavobolju koja me je probudila po ko zna koji put i nisam želela da popijem još jedan lek koji neće dati rezultate, već će mi samo iritirati stomak.

„Setila sam se saveta komšije da probam trik sa bananom. Pojela sam celu bananu, ali koru nisam bacila, ostavila sam je u frižideru da se ohladi“.

„Petnaest minuta kasnije izvadila sam koru od banane, legla u krevet i udobno se smestila dok mi je kora hladila čelo. Nedugo zatim ovaj zahvat me je toliko opustio da je glava prestala da me boli i zaspala sam. Obavezno probajte ako imate problema sa glavoboljom“, rekla je naša verna čitateljka.

Preporučujemo da isprobate ovaj metod lečenja glavobolje.

