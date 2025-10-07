Kosta je danima osećao ovaj specifičan miris u nosu, a nije ni slutio šta ga čeka!

Kada je Kosta Fantis (57), vlasnik prodavnice pomfrita iz Stouka na Trentu, počeo da povremeno oseća miris karamele u nosu, nije ni slutio da je to znak ozbiljne bolesti.

Iako se osećao potpuno zdravo, ovaj neobičan simptom bio je prvi signal da se u njegovom telu dešava nešto opasno. Njegova porodica objasnila je da se to dešavalo otprilike jednom mesečno. Kostas je isprva pomislio da to možda ima veze s epilepsijom, od koje je bolovao kao dete. Miris bi trajao veoma kratko, ali porodica mu je savetovala da ode na preglede kako bi otkrili uzrok tog neobičnog simptoma.

Glioblastom – najagresivniji tumor mozga

Nakon što je porodica insistirala da ode na pregled, ultrazvuk i dodatne analize otkrile su glioblastom četvrtog stadijuma (IDH-wildtype) – najagresivniji oblik tumora na mozgu. Ispostavilo se da su epizode mirisa karamele zapravo bile mini napadi izazvani tumorom.

“To samo dokazuje da možete izgledati potpuno zdravo, a da se u vašem telu razvija nešto veoma opasno,” rekao je njegov sin Antonio

Borba i nada

Kosta je prošao kroz radioterapiju i hemioterapiju u okviru britanskog zdravstvenog sistema (NHS), ali tumor je neoperabilan. Porodica sada prikuplja sredstva za imunoterapiju DC vakcinom u Nemačkoj, koja bi mogla da produži njegov život. Trošak lečenja iznosi čak 535.000 evra, a do sada je prikupljeno više od 308.000 evra putem kampanje na GoFundMe. Kostas je, iako zatečen dijagnozom, odlučan da nastavi borbu. Dobro je reagovao na dosadašnje tretmane, ali lekari iz NHS-a rekli su porodici da više nema mnogo opcija osim da pokušaju „da uživaju u životu“.

Dakle, neobični simptomi, poput mirisa koji nema izvor, mogu biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema, nikada ih ne zanemarujte.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com