Gorušica nestaje u rekordnom roku: Ove 2 namirnice iz špajiza su jedini spas za želudac

Kada vas uhvati onaj grozni osećaj pečenja u grudima, pravi lek za gorušicu verovatno već imate pri ruci. Ne morate u pola noći trčati do dežurne apoteke dok vam se oštra „vatra“ penje uz grlo, a kiselina ne da ni da dišete, ni da zaspite.

Većina ljudi pravi ogromnu grešku kada u panici posegne za hladnim mlekom. Ono samo trenutno maskira problem, a već posle sat vremena izaziva još goru reakciju i kiselinu. Umesto toga, okrenite se sastojcima koji provereno deluju i prirodno gase taj „požar“ u stomaku.

Gorušica nestaje bez traga

Svi smo makar jednom osetili tu neprijatnu vrelinu nakon obilnog, masnog obroka ili jako začinjene večere. Vaš sistem za varenje tada doslovno vapi za adekvatnom pomoći. Prestanite da se mučite i probajte jednostavne metode koje su koristile i naše bake.

Pravi lek za gorušicu deluje direktno na sam uzrok problema. Pravilnim korišćenjem pravih sastojaka, probavni sistem brzo vraća svoj prirodni balans, a vi ponovo možete nesmetano da uživate u danu. Najbitnije je delovati brzo, pre nego što iritacija jednjaka postane previše bolna.

Šta je najbolji prirodni lek protiv gorušice?

Najbolji prirodni lek protiv gorušice jeste kombinacija tople vode i sode bikarbone, ili svežeg čaja od đumbira. Ovi sastojci trenutno neutrališu višak kiselosti i smiruju iritiranu sluzokožu jednjaka, donoseći brzo i izuzetno efikasno olakšanje celom telu.

Đumbir donosi spas za vaš želudac

Ovaj moćni, pikantni koren vekovima uspešno smiruje nervozne stomake i otklanja mučninu. Njegova snažna aktivna jedinjenja direktno deluju na upalne procese u čitavom digestivnom traktu. Iako ga često koristimo prevashodno za podizanje imuniteta tokom zime, on drastično ubrzava pražnjenje želuca i uspešno sprečava vraćanje hrane nagore.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Cureus“, istraživanje o uticaju đumbira na dispepsiju sugeriše da on može pomoći u ublažavanju bola i neprijatnog osećaja pečenja u stomaku. Narendajte mali komadić svežeg đumbira, prelijte ga vrelom vodom, poklopite i obavezno ostavite da odstoji desetak minuta pre nego što ga polako popijete.

Soda bikarbona gasi požar

Obična bela praškasta materija iz vašeg špajza zapravo predstavlja bazičnu supstancu koja automatski i nemilosrdno spušta kiselost. Rastvorite samo pola kašičice u punoj čaši mlake vode i popijte u malim gutljajima.

Pazite da nikako ne preterujete sa količinom, jer prečesta upotreba donosi suprotan efekat i dugoročno stvara dodatne želudačne tegobe. Koristite je isključivo kao povremenu, brzu intervenciju kada zagusti.

Lek za gorušicu traži pravu meru

Da biste pronašli dugotrajno i kvalitetno rešenje za gorušicu, morate iz korena promeniti nekoliko osnovnih životnih navika. Nije dovoljno samo gasiti požar kada on već uveliko bukne. Prevencija uvek predstavlja pola zdravlja.

Obratite pažnju na sledeće važne korake:

Žvaćite svaki zalogaj hrane polako i izbegavajte halapljivo gutanje velikih komada.

Nemojte ležati u krevetu barem dva do tri sata nakon obilnog obroka.

Nosite uvek komotnu odeću koja ne pritiska vaš stomak i ne ometa varenje.

Pijte dovoljno obične vode između obroka, a nikako tokom samog jela.

Svaki put kada primenite smirivanje želudačne kiseline prirodnim putem, vaš organizam vam je duboko zahvalan. Pravovremeni lek za gorušicu štedi vas mnogo nepotrebne neprijatnosti.

Prepoznajte tačno šta vašem telu najviše prija i držite se te rutine bez odstupanja. Ne dozvolite da vas loša ishrana kontroliše. Koja je vaša najveća greška koju redovno pravite kada pokušavate da ublažite gorušicu?

Da li mleko zaista smiruje gorušicu?

Hladno mleko samo trenutno ublažava simptome, ali ubrzo nakon toga podstiče jače lučenje kiseline. Bolje je koristiti mlaku vodu ili blage biljne čajeve.

Koliko sode bikarbone smem da popijem?

Dovoljno je rastvoriti samo pola kašičice sode bikarbone u čaši mlake vode. Nemojte je piti previše često jer može izazvati nadutost i želudačni disbalans.

Koje namirnice najviše izazivaju kiselinu?

Ljuta, masna i pržena hrana, kao i kafa, čokolada i citrusno voće, apsolutno su najčešći okidači. Izbegavajte ih, naročito u kasnim večernjim satima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

