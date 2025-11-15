Lekovi koji se ne uzimaju uveče: Farmaceuti upozoravaju zašto ih nikako ne treba popiti pre spavanja

Neki lekovi pomažu ljudima da bolje spavaju. Međutim, mnogi lekovi se ne uzimaju uveče, jer mogu izazvati nesanicu.

Nije svaka terapija bezazlena kada se uzme pred spavanje, a ovo je lista najčešćih lekova, od lekova protiv prehlade i gripa do onih za lečenja karcinoma, koji kradu san i pretvaraju noć u borbu sa nesanicom.

Antidepresivi – dvostruki efekat

Selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI), poput fluoksetina, mogu podići raspoloženje, ali istovremeno otežati uspavljivanje. Ako ih uzimate uveče, Vaš mozak ostaje u stanju budnosti. Rešenje: konsultujte lekara da li je moguće prebaciti terapiju u jutarnje sate ili razmotriti alternativu poput trazodona ili mirtazapina.

„Iako su prilično efikasni protiv depresije, oni takođe mogu onemogućiti ljudima da zaspu, ali i da imaju čvrst san. Ako se vaš lekar slaže, razmislite da ove tipove antidepresiva uzimate ujutro ili pređete na druge antidepresive, koji nemaju loš san kao nuspojavu. Trazodon ili mirtazapin su možda bolja opcija za vas”, kaže farmaceutkinja Megan N. Friland.

Beta blokatori – noćne more u bočici

Ovi lekovi za pritisak i aritmiju mogu blokirati lučenje melatonina, hormona sna. Rezultat su buđenja, nemir i čak noćne more. Ako ste stariji, lekar može predložiti blokatore kalcijum kanala kao sigurniju opciju.

“Beta-blokatori su dugo godina bili povezani sa poremećajima sna, uključujući buđenja noću i noćne more”, kaže farmaceut Armon B. Nil.

“Smatra se da se to događa jer oni inhibiraju noćno lučenje melatonina, hormona koji je uključen u regulisanje spavanja i cirkadijalnog sata u telu. Nizak nivo melatonina je ponekad primećen kod hronične nesanice. Za starije ljude su blokatori kalcijum kanala, drugi oblik lekova za krvni pritisak, često sigurniji i efikasniji od beta blokatora”, objašnjava on.

Nikotinski flasteri – zamka za nesanicu

Ako pokušavate da ostavite cigarete uz pomoć flastera, pazite kada ga koristite. Nikotinski flaster tokom noći može izazvati nemir i nesanicu.

„Nikotinski flaster može izazvati nesanicu ako ga ostavite da stoji preko noći. Ako želite da izbegnete ovaj neželjeni efekt, poželjno je skinuti ga pre odlaska u krevet”, kaže Friland.

Lekovi protiv prehlade – skriveni stimulans

Mnogi preparati sadrže pseudoefedrin, supstancu koja otvara disajne puteve, ali i ubrzava rad srca. Rezultat? Nemirna noć i teško uspavljivanje. Čak i sprejovi za nos mogu imati isti efekat.

Inhibitori holinesteraze – budnost umesto sna

Propisuju se kod demencije, ali povećavaju nivo acetilholina – neurotransmitera budnosti. Umesto da pomognu pamćenju, često ometaju san. Ako primetite da se budite češće, obavezno obavestite lekara.

Zaključak – kako da vratite miran san

Ako primetite da lekovi koji kradu san utiču na Vaš odmor, ne menjajte terapiju na svoju ruku. Razgovarajte sa lekarom o vremenu uzimanja ili alternativnim opcijama. San je osnov zdravlja – a pravi savet može biti razlika između noći punih nemira i jutra u kojem se budite odmorni.

Naš savet je da se uvek konsultujete s lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate neki lek, a ako biste se želeli da se detaljnije informišete o lekovima koji se ne uzimaju uveče jer remete san, pogledajte njihove moguće nuspojave.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com