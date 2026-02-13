List kupusa stavila na stopala i za sat vremena rešila problem koji muči mnoge od nas

Problem otečenih nogu može se efikasno rešiti. Ako vas ovo muči stavite list kupusa na otok i on će nestati.

Priroda uvek nudi rešenje. Stajanje i sedenje tokom dana izaziva otoke na nogama, ali ovaj problem može se efikasno otkloniti jednom jeftinom namirnicom. Stavite list kupusa na otečeno mesto.

Mnogo ljudi, a žene posebno, pati od otečenih nogu. Pokušajte problem da rešite narodnom medicinom: uzmite kupus. Jedna žena podelila je svoje iskustvo sa ljudima koji imaju isti problem i mnogi su bili oduševljeni.

Kupus je poznata povrtna biljka, koja ublažava upale. Poznato je da ga za natečene i upaljene grudi koriste dojilje.

Kako pripremiti list kupusa?

Kupite glavicu svežeg kupusa. Nekoliko listova dobro izlupajte tučkom za meso, da puste sok. Onda ih lagano umotajte u čistu krpu i stavite u zamrzivač na pola sata.

List kupusa se ne bi smeo da se smrzne, već dobro rashladi, kako biste od listova mogli da napravite efikasne obloge.

Listovima obložite problematična mesta, čvrsto ih obmotajte tkaninom i ostavite da stoje sat vremena.

Otoci sa nogu će se, nakon ove metode, povući.

Budite oprezni, ako na koži imate otvorene rane, nemojte primenjivati ove obloge. Ako imate osetljivu kožu, slobodno pre nego što stavite obloga namažite kremu ili losion.

Ako se svaki dan vraćate s posla s duplo širim nogama i nemate vremena da pripremate listove i čekate da se rashlade u zamrzivaču, slobodno ih pripremite veče ranije i ostavite u frižideru.

