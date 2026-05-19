Ako u dvorištu imate smokvu, iskoristite i njeno lišće: Evo kako može sve da vam pomogne

Lišće smokve važi za riznicu zdravlja - donosimo recept za sirup koji ćete poželeti u svakoj kafi i preko palačinki.

Smokve mirišu na leto i letnje dane, a najčešće ih vežemo za more jer se uglavnom gaje na Mediteranu. Ipak, sve češće rastu i na kontinentu. Jedu se sirove, prave se džemovi i razni slatkiši. Ali da li ste znali da i list smokve ima svoje mesto u kuhinji?

Lišće smokve važi za riznicu zdravlja – pomaže u prevenciji dijabetesa, snižava nivo triglicerida u krvi, pomaže kod kardiovaskularnih tegoba i može da snizi visok krvni pritisak, a od njega možete napraviti ukusan sirup po ukusu na sirupe od kokosa i vanile.

Sirup od listova smokve

Za početak uberite dve šake najsvežijih listova, otprilike 70 grama, i obavezno sa peteljkama – one pojačavaju ukus.

Operite ih, prebacite u šerpu i prelijte vodom taman toliko da prekrije sve listove. Stavite da provri.

Kada voda proključa i poprimi žućkasto zelenu boju, izvadite listove iz šerpe. U tečnost koja je ostala dodajte smeđi šećer – ako u loncu ima litar vode, ide jedan kilogram šećera.

Kuvajte dok ne proključa i dok ne dobijete konzistenciju sirupa, pa ohladite i prebacite u staklenu flašu.

Čuvajte ga na hladnom i tamnom mestu, a staklenu flašu pre punjenja dobro sterilišite kako bi sirup duže izdržao.

Boja će vremenom potamneti, a aroma postati intenzivnija. Pre svake upotrebe lagano promućkajte teglu.

Kako koristiti sirup od smokvinog lista u kuhinji

Kao zamenu za šećer možete koristiti sirup od smokvinog lista jer ima dosta šećera, pa ga dodajte u jutarnju kafu ili prelijte preko palačinki i sladoleda.

Uz to, lepo se slaže sa ovsenim pahuljicama, jogurtom, prelivom za salatu ili koktelima – opcije su zaista beskrajne.

Greška koja uništava lek: Kako se pravilno čuva lišće

Mnoge domaćice naprave kardinalnu grešku, pa naberu pune kese lišća i ostave ih da stoje na suncu ili u plastici gde brzo izgube sve svoje moćne sokove. Da bi list smokve zaista delovao kao spas za organizam i zadržao onu prelepu aromu vanile i kokosa, morate ga poštovati.

Ako ne pravite sirup odmah, listove umotajte u vlažnu krpu i držite u frižideru najviše dva dana.

Za dugoročnu upotrebu, narodni lekari savetuju da se list smokve suši isključivo u senci, na promaji, a zatim čuva u platnenim vrećicama – tako mu nećete uništiti lekovitu snagu i dragocena eterična ulja.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

