Magična „tačka za 100 bolesti“ krije vekovnu tajnu dugovečnosti (VIDEO)

U Kini je ova magična tačka poznata kao – „tačka dugovečnosti”, u Japanu – „tačka od stotinu bolesti” (video)

Aktiviranje tačke Zu San Li, koja se nalazi ispod čašice kolena, daje trajni podmlađujući i isceljujući efekat. Masirajući ovu tačku možete izlečiti mnoge bolesti, uključujući impotenciju, štucanje, zatvor, gastritis.

Japanska legenda kaže da je u davna vremena živeo jedan srećan čovek koji je od oca dobio neprocenjivo znanje – znanje o tački dugovečnosti ili tački za stotinu bolesti. Sledeći zapovesti on je svakodnevno masirao ovu tačku i doživeo je rađanje i smrt nekoliko imperatora.

Masiranje tačaka je jedna od najstarijih metoda lečenja na Istoku. Na ljudskom telu postoji 365 tačaka i 12 glavnih meridijana, što podseća na broj dana i meseci u godini. Delovanje takve masaže (akupresure – pritiskom prstiju na određene tačke), zasnovano je na učenjima o meridijanima i kanalima koji su povezani sa određenim organima. U kineskoj medicini telo se posmatra kao energetski sistem, tako da se masažom može uticati na tok energije i funkcionalnu aktivnost organa.

Kako prenosi Uspesnazena.com, aktiviranje tačke Zu San Li daje trajni podmlađujući i isceljujući efekat, sprečava starenje. U Kini je ova tačka poznata kao – „tačka dugovečnosti”, u Japanu – „tačka od stotinu bolesti”.

Gde se nalazi ta čarobna tačka (zu san li) na našem telu?

Tačka dugovečnosti se nalazi ispod čašice kolena. Da bi ste je pronašli, pokrijte koleno dlanom iste ruke. Tačka se nalazi između završetaka malog i domalog prsta, u vidu manjeg udubljenja između kostiju. Možete je pronaći i na drugi način: Sedite na pod, pritisnite čvrsto stopala ka podu i povucite ih prema sebi, ne podižući pete od poda. Primetićete da se ispod kolena stvorilo uzvišenje. Pronađite najvišu tačku ovog uzvišenja, stavite na nju prst i zauzmite startnu poziciju. Tačka koju ste pritisnuli prstom je – Zu San Li.

Za šta je odgovorna ova tačka

Tačka Zu San Li, koju Japanci nazivaju “tačkom od stotinu bolesti”, kontroliše rad organa u donjoj polovini tela, kao i rad kičmene moždine, u delovima odgovornim za pravilno funkcionisanje gastrointestinalnog trakta, digestivnog trakta, polnih organa, bubrega, nadbubrežne žlezde.

Uz pomoć masaže tačke Zu San Li može da se poveća aktivnost nadbubrežnih žlezda, najmoćnijih žlezda koje imaju ulogu glavnog čuvara zdravlja čoveka. One u krv luče adrenalin, hidrokortizon i druge važne hormone.

Ako svakodnevno masirate „tačku dugovečnosti” moguće je normalizovati rad nadbubrežnih žlezdi koje obavljaju sledeće funkcije:

– normalizacija krvnog pritiska

– normalizacija glukoze, insulina

– suzbijanje upalnih procesa u organizmu

– regulacija imune funkcije.

Takođe, masiranjem tačke Zu San Li možete:

– poboljšati varenje

– lečiti bolesti gastrointestinalnog trakta

– tretirati posledice moždanog udara.

Masaža ove tačke pomoći će vam da steknete samopouzdanje, prevaziđete stres i napetost, pronađete unutrašnju stabilnost. Masirajući ovu tačku možete izlečiti mnoge bolesti, uključujući impotenciju, štucanje, zatvor, gastritis, nemogućnost zadržavanja urina. U velikoj meri povećava imunitet, čovek postaje zdrav i sposoban za život.

Kako možete uticati na tačku dugovečnosti?

Masirati tačku Zu San Li je bolje u jutarnjim časovima, pre ručka.

– 9 puta kružnim pokretima u smeru kazaljke na satu na svakoj nozi, naizmenično (9 puta na jednoj, pa 9 puta na drugoj). I tako ukupno 10 minuta.

– Pre početka masaže zauzmite udoban, opuštajući položaj (sedeći). Umirite disanje i skoncentrišite se na svoje osećaje. Uronite u stanje harmonije i razumevanja toga da počinjete proces ozdravljenja. Takva masaža ima stimulativno dejstvo.’

– Tačku možete da masirate prstima, ili zrnom bilo koje žitarice (heljde, ovsa, pirinča, itd)

– Možete na Zu San Li tačku da zalepite na pola isečen čen belog luka i ostavite da stoji sat, ili dva, dok koža ne pocrveni.

Tačku Zu San Li možete masirati svakodnevno, ali najbolji učinak se postiže se za vreme mladog meseca.

– Osam dana posle nastanka mladog meseca, obavezno masirajte ovu tačku ujutru, naizmenično na svakoj nozi, u smeru kazaljke sata. To je najbolje efikasno vreme masaže za jačanje imuniteta, poboljšanje rada svih organa i usporavanje procesa starenja.

– Pre ručka, naizmenično na svakoj nozi, prema kazaljkama sata, za poboljšanje opšteg tonusa, pamćenja, rada kardiovaskularnog i sistema za varenje.

– Posle ručka, sinhronizovano na obe noge, protiv stresa, nervoze i razdražljivosti, kod glavobolja i poremećaja sna.

– Uveče, u suprotnom smeru kazaljke na satu, naizmenično na svakoj nozi, za ubrzanje metabolizma i smanjenje telesne težine.Svakodnevna masaža tačke Zu San Li u večernjim časovima pogoduje gubitku težine (400 – 500 grama nedeljno). Ali, nemojte da je masirate pre spavanja, da ne biste izazvali nesanicu.

