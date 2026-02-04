Maslinovo ulje i limun pre spavanja: Šta se zapravo dešava u telu i da li ovaj trend ima smisla?

Šta se krije iza viralnog wellness shot-a? Saznajte zašto svi piju maslinovo ulje i limun pre spavanja i šta o tome misle stručnjaci.

Ekstra devičansko maslinovo ulje i svež limun već decenijama su neprikosnoveni vladari svake zdrave kuhinje, ali njihova uloga se u poslednje vreme potpuno promenila. Ono što smo nekada koristili isključivo kao dresing za salate, sada je postalo glavni akter novog trenda koji je preplavio društvene mreže – večernjeg „wellness shota“ koji se pije neposredno pre spavanja.

Umesto da ih lagano prelivate preko obroka, zagovornici ovog rituala savetuju da maslinovo ulje i limun pomešate u maloj čašici i popijete na iskap, verujući u moć ove noćne kombinacije.

Obećanja su velika: od potpunog „resetovanja“ organizma tokom noći, pa sve do boljeg varenja i kože koja ujutru sija.

Ipak, postavlja se pitanje – da li je ovo zaista ključ za blistav izgled ili samo još jedan viralni trik koji bi mogao da optereti vaš stomak baš kada mu je potreban odmor?

Kako navodno deluje ova kombinacija?

Kada se konzumiraju zajedno u večernjim satima, ekstra devičansko maslinovo ulje i limunov sok, prema tvrdnjama iz wellness krugova, deluju sinergijski – kao blaga, antioksidativna mešavina koja podstiče prirodne procese u telu.

Posebno se naglašava tajming: napitak se pije pred spavanje kako bi se podržalo varenje, olakšalo pražnjenje creva i omogućio mirniji san.

Efekat posle večere

Ideja je sledeća: maslinovo ulje pomaže „podmazivanje“ digestivnog trakta, dok limunov sok stimuliše lučenje želudačnih sokova. Zajedno bi, navodno, trebalo da doprinesu lakšem varenju i bržem prolasku hrane kroz creva, što može smanjiti osećaj težine i nadutosti u večernjim satima, a samim tim i poboljšati kvalitet sna.

Jedna supena kašika maslinovog ulja pomešana sa sokom od pola limuna često se pominje i kao podrška radu jetre. U wellness zajednicama ovaj napitak se opisuje kao blago „drenažno“ i „detoks“ sredstvo koje može pomoći prirodnim procesima čišćenja organizma i ublažiti povremeni zatvor.

Šta se sve navodi kao benefit ovog napitka?

Zagovornici ove navike tvrde da redovno konzumiranje može doprineti:

boljem varenju

ublažavanju povremenog zatvora

podršci prirodnoj detoksikaciji

normalnoj funkciji jetre

antiinflamatornom dejstvu

zdravlju zglobova

regulisanju nivoa holesterola

zdravlju srca i krvnih sudova

blistavijem tenu

Zašto baš pre spavanja?

Veče se smatra idealnim trenutkom za ovaj ritual. Neki ljubitelji prirodnih metoda ističu da maslinovo ulje sadrži male količine jedinjenja povezanih sa ciklusom spavanja i budnosti, kao i da njegov umirujući efekat može doprineti opuštanju organizma.

Uz to, kada varenje funkcioniše bolje, manja je verovatnoća da ćete se osećati naduto ili nelagodno tokom noći, što može olakšati uspavljivanje, čak i nakon obilnije večere.

Da li ovo zaista funkcioniše?

Sve ovo zvuči primamljivo, ali šta kaže nauka? Odgovor je – delimično, ali bez čvrstih dokaza za sve tvrdnje.

Maslinovo ulje i limun imaju brojne zdravstvene koristi pojedinačno. Studije već godinama povezuju maslinovo ulje sa boljim zdravljem srca, naročito kada je deo mediteranske ishrane. Postoje i istraživanja koja ukazuju na to da ekstra devičansko maslinovo ulje može pomoći kod učestalosti pražnjenja creva i zatvora.

Limunov sok, s druge strane, bogat je vitaminom C, koji je neophodan za sintezu kolagena i jak imuni sistem. Ipak, nema mnogo dokaza da će mala količina limunovog soka uveče značajno uticati na izgled kože ili imunitet, naročito ako već unosite dovoljno vitamina C tokom dana.

Što se tiče „detoksikacije jetre“, dokazi su prilično skromni. Iako maslinovo ulje sadrži tragove melatonina, te količine su veoma male i ne postoje čvrsti dokazi da kašika ulja pred spavanje može imati primetan uticaj na san. Jetra je, uostalom, organ čija je osnovna funkcija detoksikacija, a najefikasniji načini da joj se pomogne ostaju – umerena konzumacija alkohola, održavanje zdrave telesne težine i izbalansirana ishrana.

Drugim rečima, ne postoji prečica za zdravlje. Dugoročno gledano, bolji efekti se postižu pravilnom ishranom, unosom vlakana, redovnim kretanjem i zdravim životnim navikama.

Kako se priprema i pije?

Ipak, ako nemate problema sa želucem, gastritisom ili refluksom, nema mnogo štete u tome da ovaj trend isprobate.

Recept:

1 supena kašika ekstra devičanskog maslinovog ulja

sok od ½ limuna

Pomešajte i popijte odjednom, neposredno pred spavanje. Ako vam je ukus previše intenzivan, smesu možete razblažiti sa pola čaše vode, prenosi Ona.rs.

