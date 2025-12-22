Melem za stomak i creva: čudesni napitak čisti telo od toksina, izbacuje višak tečnosti i smanjuje nadutost

Napitak koji reguliše probavu, izbacuje toksine i smanjuje nadutost. Ove namirnice su melem za stomak i creva.

Već posle nekog vremena osetićete da je nadutost smanjena i da „težine“ u stomaku nema. Ovaj napitak je melem za stomak i creva, skida „težinu u stomaku“ kao rukom.

Nadutost posle jela i osećaj da hrana stoji u želucu “poput kamena”, osećaj težine posle obilnijih obroka, gorušica, mučnina ili opstipacija, samo su neki od brojnih simptoma kod ljudi koje muče problemi sa varenjem.

Srećom, tu je napitak koji reguliše probavu, podstiče eliminaciju toksina i viška tečnosti iz organizma i smanjuje nadutost.

Potrebno je:

1 l vode

koren đumbira (oko 4-5 cm)

5 lovorovih listova

2 crvena grejpfruta

1 limun

1 limeta

Đumbir očistite od kore, pa ga iseckajte na manje komade i stavite u vodu. Dodajte lovor i stavite da proključa, pa kuvajte 7-8 minuta.

Tečnost sklonite sa vatre, ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi, pa dodajte svježe ceđene sokove limuna, limete i grejpfruta. Ukoliko nemate limetu, stavite sok dva limuna.

Dobićete nešto više od litra napitka koji možete da pijuckate u toku čitavog dana.

Već posle nekog vremena, dok koristite ovaj melem za stomak, osetićete da je nadutost smanjena i da „težine“ u stomaku nema.

