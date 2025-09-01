Mesec dana pila je ovaj napitak umesto vode, promena je bila neverovatna!

Iako je leto pri kraju, uvek je idealna prilika za detoks, nakon kojeg se osećamo bolje.

Ipak, ljudi sa hroničnim problemom viška kilograma, moraju posebno da obrate pažnju.

Hidratacija je od izuzetne važnosti za dobro stanje organizma, pa i za proces mršavljenja. Ako umesto ili pored vode u jelovnik dodate i zeleni čaj, kilogrami će doslovno sami početi da nestaju. Dugi niz godina je poznato da je zeleni čaj odličan za mršavljenje, a takođe se smatra jednim od najzdravijih napitaka na svetu.

Uključivanjem u ishranu povećaće sagorevanje masti i pomoći vam da izgubite kilograme. Istraživanja pokazuju da je efikasan i u sagorevanju masti sa stomaka, a dobro je poznato da je sa ovog predela najteže skinuti masne naslage.

Dejvid Vajner, nutricionista, je objasnio kako zeleni čaj utiče na proces skidanja kilograma:

„Da biste smršali i sagoreli masnoće, telo prvo mora da razgradi salo i prebaci ga u krvotok. Jedinjenja u zelenom čaju mogu da pomognu ovaj proces pojačavanjem dejstva nekih hormona koji sagorevaju masti, poput norepinefrina

Dejvid, takođe, objašnjava da je zeleni čaj pun antioksidanata, za koje je poznato da pomažu telu u borbi holesterola, ali i kod gubitka kilograma.

Program koji on kreira i plan ishrane sadrže velike količine zelenog čaja, a čak preporučuje da se voda potpuno zameni zelenim čajem. Meri (45) koja je isprobala ovu metodu, za mesec dana je izgubila čak 5 kilograma viška, a pored toga, regulisala je i nivo holesterola.

Dejvid navodi da je potrebno minimalno redukovati ishranu, izbaciti slatkiše i sokove i piti dosta zelenog čaja kako biste telo doveli u red.

Naravno, postoje određene kategorije ljudi koji ne smeju da unose veće količine zelenog čaja, ali tri do četiri šoljice dnevno je sasvim u redu. Uglavnom, pre uvođenja ove rutine, dobro se raspitajte ukoliko spadate u bilo koju od rizičnih grupa.

