Moćan napitak, a još jači prirodan klistir: očistićete debelo crevo kao metlom

Sa ovim domaćim receptom očistićete debelo crevo kao metlom. Jabuka, morska so, đumbir i limun pravi čudo. Ovo je najbolji prirodan klistir.

Jednostavan domaći recept će pomoći u tome. Uz pomoć ovih prirodnih sastojaka očistićete debelo crevo kao metlom, napitak od njih je najbolji prirodan klistir.

Digestivni sistem je jedna od najčešćih „boljki“ savremenog čoveka. Da bi debelo crevo bolje obavljalo svoje funkcije, neophodno je održavati njegovo normalno stanje.

Sasvim je moguće očistiti debelo crevo i eliminisati neprijatnost kod kuće. Proces detoksikacije može se završiti za jedan vikend uz pomoć prirodnih proizvoda.

Kako očistiti debelo crevo sa jabukom, morskom soli, đumbirom i limunom?

Zagrejte 100 ml vode. Zatim sipajte vodu u čašu, pa dodajte pola kašičice morske soli i promešajte. U tu slanu vodu dodajte pola čaše prirodnog soka od jabuke, kašičicu rendanog đumbira i 2 kašike limunovog soka. Promešajte.

Veoma je važno da tog dana pazite šta jedete. Preporuka je da konzumirate dinstano povrće, ribu, a slatkiše i testenine da preskočite. Tokom dana potrebno je da popijete najmanje 6 čaša mlake vode.

Morska so pomaže telu da se brže oslobodi toksina i poboljša funkcionisanje digestivnog sistema. Jabuka, đumbir i limun stimulišu debelo crevo, štite ga od štetnih toksina i sprečavaju nadimanje.

Ovaj metod čišćenja debelog creva je bezbedan i efikasan jer je to prirodan klistir, ali konsultujte lekara ako se ne osećate dobro ili imate alergije. Trudnice bi se takođe trebale savetovati sa lekarom.

