Moćan napitak najbolje čisti debelo crevo: Popijte ga pre spavanja, izbacićete sve toksine iz tela

Pomešajte sok limuna, jabukovo sirće, peršun, cimet i malo meda i đumbira i popijte uveče. Ovaj moćan napitak najbolje čisti debelo crevo.

Da bi debelo crevo bolje obavljalo svoje funkcije, neophodno je održavati njegovo normalno stanje.

Sasvim je moguće da se čisti debelo crevo i eliminišu neprijatnosti kod kuće. Proces detoksikacije može se završiti brzo uz pomoć prirodnih proizvoda.

Jednostavan domaći recept će pomoći u tome.

Sastojci:

Limun

Peršun

Jabukovo sirće

Cimet

Jedna kašičica meda i đumbira

Priprema:

Iscedite limun, iseckajte peršun, dodajte ostale sastojke. Pomešajte navedene sastojke i vaš napitak je spreman.

Kako se koristi

Pijte ga svako veče, sat vremena pre spavanja, najbolje umesto večere. Za samo nekoliko nedelja trebalo bi da osetite i primetite sjajne efekte ovog napitka.

Ovaj postupak čišćenja tela započnite već večeras.

