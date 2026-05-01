Moćna biljka rastavić raste pored puta, a čisti krv, štiti jetru i bešiku, smiruje pluća i sprečava znojenje

Moćna biljka rastavić raste pored puta, a čisti krv, jetru, smiruje pluća i bešiku. Pripremite čaj već danas i osetite razliku.

Moćna biljka rastavić raste uz puteve, livade i potoke, a većina ljudi prolazi pored nje ne sluteći koliko vredi. Narodna medicina je vekovima koristi za čišćenje krvi, jačanje bešike i smirivanje kašlja. Tajna je u silicijumu, a postoji jedan trik u pripremi koji menja sve, o tome malo niže.

Zašto je rastavić toliko cenjen u narodnoj medicini

Reč je o biljci koja se na latinskom zove Equisetum arvense, a kod nas je znate kao preslica ili konjski rep. Sadrži visok procenat silicijuma, kalijuma, flavonoida i saponina. Upravo ti sastojci čine je dragocenom za vezivno tkivo, kožu i sluzokožu disajnih puteva.

Stari travari su govorili da rastavić čisti organizam iznutra kao malo koja domaća biljka. Današnja istraživanja idu u prilog tom verovanju, posebno kada je reč o blagom diuretičkom dejstvu.

Kako lekovita biljka rastavić deluje na bešiku i bubrege

Čaj od preslice podstiče izlučivanje viška tečnosti, pa se tradicionalno koristi kod blagih upala mokraćnih puteva i zadržavanja vode u nogama. Pomaže ispiranje peska iz bubrega i smanjuje učestale potrebe za odlaskom u toalet noću.

Prema pregledu objavljenom u časopisu „Journal of Ethnopharmacology“, istraživanje o diuretičkom efektu Equisetum arvense kod ljudi ukazuje da preslica može imati uporedivo dejstvo sa nekim sintetičkim diureticima, uz manje gubitka elektrolita.

Rastavić za jetru, krv i lakše disanje

Preslica za zdravlje deluje kao blagi prečistač. Podstiče rad jetre, pomaže razgradnju toksina i podržava obnovu jetrenih ćelija. Kod osoba koje se bore sa kašljem, sluzi i bronhitisom, čaj omekšava sekret i olakšava iskašljavanje.

smiruje nadražen kašalj i grlo

pomaže kod blagih problema sa bešikom

doprinosi čišćenju krvi i limfe

jača nokte, kosu i kožu zahvaljujući silicijumu

ublažava preterano znojenje stopala i pazuha

Kako rastavić smanjuje preterano znojenje

Tanini iz biljke stežu pore i smanjuju izlučivanje znoja. Nakvasite gazu jakim čajem i obrišite pazuha, stopala ili dlanove uveče. Već posle nedelju dana primetićete da je miris blaži, a vlažnost manja.

Šta je rastavić i kako se priprema čaj

Rastavić je višegodišnja biljka bez cvetova, sa šupljim stabljikama nalik konjskom repu. Za čaj koristite suvu nadzemnu biljku. Kašičicu prelijte sa dva decilitra hladne vode, ostavite preko noći, pa kratko prokuvajte ujutru. Hladno potapanje izvlači silicijum bolje nego običan vrući čaj.

Kada biljka rastavić nije za vas

Moćna biljka rastavić je moćan prirodni saveznik, nije za svakoga. Trudnice, dojilje i osobe sa oslabljenim radom bubrega treba da ga izbegavaju. Ne pijte ga duže od četiri nedelje u kontinuitetu, jer može da ispira kalijum iz tela.

Obratite pažnju i na branje. Močvarni rastavić izgleda slično, ali je otrovan. Berite samo poljsku preslicu, daleko od puteva i njiva tretiranih pesticidima. Ako niste sigurni, kupite osušenu biljku iz proverene apoteke ili biljne kuće.

Sa čim se rastavić dobro slaže

Mnogi ga kombinuju sa koprivom, maslačkom ili medveđim grožđem. Takve mešavine pojačavaju delovanje na jetru i mokraćne puteve. Pre uvođenja u svakodnevicu, posavetujte se sa lekarom, posebno ako pijete terapiju za pritisak ili srce.

A vi, jeste li ikada pokušali da napravite čaj od preslice ili ste je do sada gledali kao običan korov pored puta?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com