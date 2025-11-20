“Momentalno otvara sinuse”: Napravite sirup od belog luka i crnog kima po receptu travara sa Velebita

Tajni recept Dide Zvonka! Napravite sirup od belog luka i ulja crnog kima koji momentalno otvara sinuse i zaustavlja kašalj.

Svi ga piju kad udari prehlada! Travar sa Velebita podelio je recept za sirup od belog luka i ulja crnog kima koji momentalno otvara disajne puteve.

U danima kada prehlade kruže, sinusi pulsiraju, a kašalj nikako da popusti, mnogi se okreću jednostavnim, narodnim rešenjima koja se prenose s kolena na koleno. Posebno zimi ili u vlažnim, promenljivim danima, ljudi sve češće traže prirodne načine da olakšaju tegobe bez teških lekova. Među njima se izdvaja recept travara sa Velebita, poznatog kao Dida Zvonko, čiji sirup od belog luka i ulja crnog kima njegovi pratioci redovno hvale kao „brz, jak i pouzdan“.

Dida u svojim objavama tvrdi da se sinusi otvore „za nekoliko minuta“, da se kašalj smiri, a glava razbistri, pa ovaj preparat mnogi čuvaju kao deo kućne apoteke. Iako je u pitanju narodni recept i ne predstavlja medicinski preparat, sastojci su dobro poznati po svojim prirodnim svojstvima.

Šta je zapravo sirup od belog luka i crnog kima?

Ovaj preparat je jednostavan miks dve snažne namirnice: domaćeg belog luka i kvalitetnog ulja crnog kima. Prema rečima travara, zajedno deluju kao prirodni „čistači disajnih puteva“, a kombinacija se ne procedi i ne muti – sastojci stoje zajedno i svakodnevno oslobađaju aktivne komponente.

Sastojci

5-6 glavica domaćeg belog luka (obavezno domaći, kako naglašava Dida)

250 ml ulja crnog kima

Priprema korak po korak

U veću teglu ubacuje se 5-6 izgnječenih glavica domaćeg belog luka. Zatim se preliju sa 250 ml ulja crnog kima. Tegla se dobro zatvori, ostavi 24 sata na sobnoj temperaturi, a potom premesti u frižider.

Beli luk ostaje u ulju tokom celog perioda korišćenja – ništa se ne procedi, ne mućka i ne muti. Prema Didi, upravo to omogućava da se svakog dana oslobađa sve više aktivnih sastojaka.

Preparat traje 10 do 14 dana i čuva se u frižideru.

Kako se sirup koristi?

Travar objašnjava da se sirup dozuira prema tegobi:

Za sinuse:

1 kašika dnevno

mazanje uljem oko nosa

Za kašalj i grlo:

2 do 3 kašike tokom dana

Za „prsa“ i osećaj zagušenja u grudima:

2 do 3 kašike dnevno

obavezno jedna kašika pred spavanje

Za decu:

pola do jedne male kašičice, u zavisnosti od uzrasta

ne koristi se kod dece mlađe od 3 godine

Zašto baš crni kim i beli luk?

Prema narodnoj medicini i iskustvu travara:

Ulje crnog kima poznato je po antioksidativnim, antibakterijskim i antiinflamatornim svojstvima. Često se koristi kod respiratornih tegoba, alergija i zapaljenja.

Domaći beli luk deluje kao prirodni antibiotik i tradicionalno se primenjuje kod prehlada, virusa i zapušenih disajnih puteva.

U kombinaciji, Dida ih naziva „vatrogascima i čistačima u jednoj smeni“ – jedan „otvara i smiruje“, drugi „čisti i deluje“.

Može li da se pojede i beli luk iz ulja?

Da – prema travaru, beli luk koji odstoji u ulju postaje blaži, lakši za varenje i prijatniji ukusu. Mnogi ga koriste kao dodatak obroku, ali u malim količinama.

Važna napomena

Dida naglašava da se obavezno koristi domaći beli luk, jer prema njegovim rečima: „Ovo nije azijska radnja, nego prirodna apoteka“.

Naravno, i dalje se savetuje oprez, posebno kod ljudi sa osetljivim želucem, hroničnim bolestima ili onih koji uzimaju terapiju. Ovo je narodni recept, ne zamena za medicinski savet.

