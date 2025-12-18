Muče vas gasovi i nadutost? Samo tri gutljaja ovog napitka, pokrenuće i najtvrdoglaviju probavu za 15 minuta

Soda bikarbona, mlaka voda, maslinovo ulje i limun čine tri napitka i neočekivanu silu koja donese olakšanje ako vas muče gasovi i nadutost.

Ako vas muči gasovi i nadutost možda vam pomogne jedan od ovih napitaka. Mlaka voda sa limunom, maslinovim uljem ili sodom bikarbonom su pomoćnici koji će pokrenuti i najtvrdoglaviju probavu…

Normalno funkcionisanje digestivnog sistema je jedan od preduslova za celokupno zdravlje i ključni je faktor za funkcionisanje organizma u celini. Zato je važno obratiti pažnju na varenje.

Brz život, pa takva i ishrana, pobrinuli su se za to da problemi sa stolicom, gasovi i nadutost postanu jedan od glavnih zdravstvenih tegoba ogromnog broja ljudi i simptom modernog doba.

Danas vam tri predstavljamo „pomoćnika“ koja će pomoći pokrenuti i najtvrdoglaviju probavu.

Tri napitka su kao neočekivana sila koja uđe u sistem i donese olakšanje.

1. Mlaka voda i limun otklanja probavne smetnje

U čašu mlake vode iscedite celi limun i to popijte. Ovaj napitak možete konzumirati i preventivno i tako sprečiti probavne smetnje.

2. Maslinovo ulje i limun

Progutajte kašiku maslinovog ulja, po želji razblaženog s prirodnim sokom limuna. Taj je domaći lek za pokretanje probave najbolje konzumirati ujutro ili nekoliko sati nakon obroka.

3. Soda bikarbona i mlaka voda

U čašu mlake vode promešajte pola male kašičice sode bikarbone. Ta je namirnica već generacijama poznata kao saveznica loše probave, ali bitno je napomenuti kako se treba koristiti samo farmaceutska soda bikarbona bez aluminijuma, koju možete kupiti u apoteci ili u prodavnicama zdrave hrane.

Napomena: Recept ne preporučuje se onima koji boluju od čira na želucu!

Ovi saveti dobrodošli su kada imate gasove i nadutost i kada je probava toliko usporena da joj je što pre potrebna pomoć.

A kako se ne bi upalila crvena lampica za uzbunu, ne zaboravite u svakodnevni jelovnik da uvrstite:

vodu

probiotike

voće i povrće bogato vlaknima (pasulj, šargarepa, brokoli, bobičasto voće, narandža…)

celo zrno žitarica (ječam, smeđi pirinač, ovas…)

I nikako ne zaboravite na kretanje, makar to bila tek desetominutna šetnja po komšiluku.

