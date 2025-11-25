Na ovo pitanje samo psihopate odgovaraju isto – upozorava čuveni psiholog

Jedno jednostavno pitanje navodno otkriva kako psihopate razmišljaju. Psiholozi ga koriste decenijama – reakcija otkriva mnogo o vama.

Psiholozi tvrde da postoji jedno pitanje na koje psihopate gotovo uvek daju isti odgovor. Da li biste i vi pali na ovom testu?

Renomirani kanadski psiholog Robert D. Hare poznat je po metodi procene psihopatije (Psychopathy Checklist-Revised – PCL-R), a često radi kao savetnik za FBI, deo koji se bavi slučajevima otmice dece i serijskih ubica.

Uopšteno, psihopatama se smatraju ljudi koji ne pokazuju nikakvo kajanje za svoja dela i nisu sposobni za saosećanje.

Psiholozi su osmislili jedan vrlo jednostavan test kojim se može utvrditi razmišlja li neko poput serijskog ubice. Pročitajte ovu kratku priču i zatim pokušajte da odgovorite na pitanje koje sledi.

‘Žena je bila na sahrani svoje majke i među okupljenima ugledala jednog muškarca kog nikada pre nije videla. Izgledao joj je kao idealan muškarac i zaljubila se u njega odmah, na prvi pogled. No, nije imala njegov kontakt i nije znala kako da dođe do njegovog broja telefona. Nekoliko dana kasnije, ubila je svoju sestru.’

Pitanje: Koji je bio njen motiv da ubije sestru?

Možete guglati i tražiti odgovor na pitanje, ali nemojte ubijati zabavu – prvo napišite motiv, a kasnije guglajte – da vidimo koga sve tu ima.“ ( Guede)

– Sestrin muž.Nikad od mene dobar psihopata, našla sam odgovor. (mina68)

– Nadala se da će se muškarac ponovno pojaviti na sahrani. (petar.petrovic)

– Sestra je znala kako da dođe do kontakta i overila lepog neznanca već drugi dan nakon sahrane. Eto motiva. (Akhilleus)

Šta vaš odgovor otkriva o načinu razmišljanja

Ovakve kratke psihološke priče ne služe da vas „dijagnostikuju“, ali vrlo jasno pokazuju kako različiti ljudi obrađuju motive, emocije i logiku. Upravo zato ovaj test i postaje viralan – jednostavan je, a istovremeno uznemirujući.

Ako vas je vaš odgovor iznenadio, to je već znak da imate zdravu distancu i sposobnost da preispitate sebe. A to je sve suprotno od onoga što definiše psihopatski način razmišljanja.

