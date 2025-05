Na stopalima se sve vidi: Evo na koje bolesti upozoravaju žuljevi, grčevi i bol u peti

Promene na stopalima mogu da ukažu na različite zdravstvene tegobe

Ako primetite navedene simptome, obavezno se posavetujte o tome sa svojim lekarom.

Sve dlačice su nestale

To znači da imate problem sa cirkulacijom. Loša cirkulacija je obično posledica nekog vaskularnog oboljenja i može da izazove opadanje dlačica sa stopala. Još neki simptomi su: kada stojite, stopala pocrvene, a kada ih podignete odmah poblede. Objasnite svom lekaru simptome, a on će proveriti puls u stopalima, jer slab puls može da bude još jedna indikacija da srce ne pumpa dovoljno krvi do njih.

Često se javljaju grčevi

Grčevi mogu da se pojave tokom vežbanja ili usled dehidracije, pa tokom letnjih dana pijte dosta vode. Ako ih u poslednje vreme često imate, to može da znači da vašem organizmu nedostaju minerali, poput kalcijuma, magnezijuma i kalijuma. Masirajte stopala alkoholom, a mišić opustite tako što ćete staviti hladan oblog.

Žuljevi i rane sporo zarastaju

Kada žuljevi i ogrebotine na stopalima sporo zarastaju, to može da bude simptom dijabetesa. Još neki simptomi su: stalno ste žedni i gladni, mršavite bez razloga, brzo se umarate, često idete u toalet. Idite kod lekara, opišite sve simptome koje imate, a on će vam dati da uradite analizu krvi i urina kako bi proverio vaše zdravstveno stanje.

Imate bol u peti

Oštar bol u peti kada ustanete i stanete na stopalo naziva se petni trn. Nastaje ako istegnete ligament koji povezuje petnu kost i prste. Javlja se kod ljudi koji mnogo stoje, sportista, gojaznih, onih koji imaju ravna stopala, nose neodgovarajuću obuću… Nosite udobnu obuću i izbegavajte visoke potpetice. Ako bol potraje nekoliko nedelja ili se pogoršava, posetite lekara.

Suva koža koja se peruta

S godinama koža na stopalima postaje tanja i suvlja, pa je samo potrebno da se redovno neguje kremom da ne bi pucala i dovela do većih problema. Ako uz perutanje, svrbi i upaljena je, to može da bude znak Atletskog stopala, gljivične infekcije, koja počinje između prstiju, a širi se na celo stopalo. Važno je da često perete stopala i dobro ih osušite posle toga. Koristite puder protiv znojenja. Ako posle dve nedelje nema promena na bolje, obratite se lekaru.

Požuteli su vam nokti

Nokti su vam dobili žutu boju? Ne brinite, možda samo treba malo da ih odmorite od laka. Posle nekog vremena će se vratiti njihova normalna boja. Ako ne lakirate nokte, a oni su još i zadebljali ili krti i imaju neprijatan miris, onda imate gljivičnu infekciju. Posetite lekara, koji će vam prepisati adekvatnu terapiju.

