Najbolje čisti jetru, leči nadutost, jača krvne sudove i imunitet, lekovitost ove biljke pominje se čak i u Bibliji i Kuranu

Lekovitost crnog kima pominje se od davnina. Govorili su da „leči sve bolesti osim smrti“. Pomaže kod širokog spektra tegoba,

Da ne bi bilo zabune, ova biljka nije u srodstvu s kimom kakvog poznajemo u našoj kuhinji i koji rado posipamo po kiflicama.

Naime, radi se o crnom kimu (lat. Nigella sativa) poreklom iz jugozapadne Azije. Semenke ove biljke koriste se više od 2000 godina u medicini, a mogu se nabaviti i u obliku ulja.

Crni kim pomaže kod širokog spektra tegoba: kod probavnih smetnji, nadutosti, oslabljene jetre, migrene, raznih upala, zatim kod gljivičnih, bakterijskih i virusnih infekcija, pospešuje proizvodnju mleka kod dojilja. Reguliše hormone, jača imunitet, pomaže kod kožnih oboljenja, ublažava simptome alergija, jača krvne sudove…

Njegova lekovitost spominje se i u Bibliji i u Kuranu. Islamski poslanik Muhamed je govorio: ‘Crni kim leči sve bolesti osim smrti’. Ova rečenica najbolje govori zašto je crni kim zaslužio naziv božja biljka.

Ova božja biljka je esencijalni dodatak ishrani, bilo da se koristi u semenu ili ulju. Takođe pomaže kod kožnih oboljenja i pospešuje proizvodnju mleka kod dojilja.

