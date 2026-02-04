Najbolji je domaći probiotik, prazni creva kao od šale – lako se pravi i u kući

Najbolji domaći probiotik, prazni creva kao od šale – lako se pravi i u kući.

Prirodni probiotik koji jača telo i čisti creva.

Ako želite da očistite creva, podignete nivo energije i obogatite ishranu korisnim bakterijama, domaći probiotik jogurt je pravi izbor za vas. Možete ga pripremiti na dva načina – sa životinjskim ili biljnim mlekom, u zavisnosti od vaših potreba i životnog stila.

Zašto domaći, a ne kupovni jogurt?

Za razliku od industrijskih verzija, domaći jogurt prolazi kroz dužu fermentaciju i obogaćen je probiotičkim vlaknima (inulinom) koja hrane dobre bakterije. Kada ove bakterije stignu do vaših creva, one pomažu varenju, jačaju imunitet i podižu vitalnost.

Priprema klasičnog probiotskog jogurta: Koristite punomasno kravlje mleko ili mešavinu mleka i pavlake, dodajte probiotik u prahu, dve kašike gustog jogurta (kao grčka varijanta) za starter, i malo inulina kao hranu za bakterije.

Priprema biljnog, kokosovog jogurta: Potrebno vam je kokosovo mleko, zaslađivač po izboru (poput meda ili javorovog sirupa) i probiotik u prahu. Ova verzija je pogodna za vegane i osobe sa intolerancijom na laktozu.

Sastojci:

– 1 litar mleka 3.2% mm

– 1-2 kašike čvrstog jogurta i ostali sastojci.

Obavezno mleko i jogurt držite barem 2 sata na sobnoj temperaturi. Razlog je što dobre bakterije iz jogurta treba da se probude i nastave svoj proces u toplom mleku. Ukoliko je mleko hladno uništićete ih.

Sve što vam sada preostaje je 12 sati čekanja. Proces sazrevanja može trajati i duže ukoliko vam je u prostoriji niža temperatura. Možete ga ostaviti i 24 sata da stoji ako je neophodno.

Ovaj jogurt možete kombinovati uz musli, voće i žitarice.

