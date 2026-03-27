Najbolji prirodni lek od čuvarkuće: Uništava opasnu bakteriju u želucu, sprečava nadimanje

Čuvarkuća je izdržljiva biljka iz grupe sukulenti koja je često viđen ukras u mnogim domovima, dvorištima i terasama. Vrlo je izdržljiva i ne zahteva puno nege, pa može opstati napolju i tokom zime. Osim što je dekorativna, ova biljka je neverovatan prirodni lek za mnoge tegobe, a pokazala se odlično i u lečenju helikobakterije, gastritisa i čira na želucu.

Tegobe u želucu ometaju nas u svakodnevnom funkcionisanju i mogu uzrokovati razne zdravstvene probleme, ali u prirodi se krije najbolji prirodni lek koji obnavlja sluznicu želuca i vraća prijatan osećaj u stomaku.

Heliko bakterija je vrsta bakterije koja izaziva hronični gastritis i čir na želucu i dvanaestopalačnom crevu. Istraživanja pokazuju da 90 posto ljudi sa čirom na želucu ima pozitivan nalaz na heliko bakteriju.

Ova vrsta bakterije najčešće se javlja kao posledica nedovoljne higijene ruku, a može se preneti i preko hrane, pića, pribora za jelo i pljuvačke. Pacijenti koji pate od heliko bakterije najčešće nemaju jasne simptome ili simptome prepisuju drugim ili prolaznim tegobama.

Simptomi su mučnina, nadimanje, povraćanje, podrigivanje i gorušica, osećaj “praznog želuca” između obroka, povraćanje ili nagon ka povraćanju, bolovi u stomaku i neprijatan zadah.

Heliko bakterija se najčešće leči agresivnom terapijom antibioticima, ali postoji i prirodni način za lečenje i prevenciju, kao i ublažavanje simptoma.

Predstavljamo vam dva recepta za prirodni lek od čuvarkuće:

Čaj od čuvarkuće protiv heliko bakterije

Uberite 10 g listova čuvarkuće (oko 3, 4 lista) i stavite u 250 ml vode. Zagrejte do ključanja, a zatim procedite i popijte na prazan stomak. Čaj se pije 21 dan ujutru na prazan želudac i ima vrlo prijatan i blag ukus.

Med sa čuvarkućom

U blenderu sameljite 300 g listova čuvarkuće i pomešajte sa 3 kašike meda. Smesu stavite u teglicu i uzimajte svakog jutra. Ovaj lek treba tri puta da napravite kako bi rezultati bili efikasni.

Terapiju sa čuvarkućom možete iznova ponoviti, ali se pre upotrebe konsultujte sa stručnjakom.

VAŽNO!! Iako čuvarkuća pripremljena na ovaj način spada među najjače meleme za sprečavanje nadimanja i uništavanje bakterija, važno je napomenuti da prirodni lekovi i melemi nisu zamena za stručno mišljenje. Uvek se konsultujte sa lekarom ako imate simptome koji vas brinu ili ako se stanje pogorša. Vaše zdravlje je na prvom mestu!

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

