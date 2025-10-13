Najbolji terapeutski trik: Oslobodite se bola u stopalima samo jednim potezom (VIDEO)

Terapeut Džejms Mur pokazao je kako uz pomoć peškira možete da opustite umorna stopala.

Bilo da ste dugo stajali na poslu, šetali sa prijateljima ili tome slično, velike su verovatnoće da ćete osetiti bol u stopalima.

Sigurno je da će momentalno olakšanje doći kada kod kuće izujete cipele i malo opustite noge, međutim, postoji još jedan način, koji će ubrzati pomenuto olakšanje, prenosi informer.rs.

Terapeut Džejms Mur, koji na svom profili ima milione pratilaca, podelio je svoj trik kako da uz pomoć peškirića opustite noge.

Sve što je potrebno jeste da na pod stavite manji peškir, a potom ga skupljate bosim stopalima, tvrdi ovaj terapeut.

– Ako vas bole noge, uradite ovu vežbu. Ona pomaže da se poveća protok krvi u donjem delu stopala, što omogućava da se fascija (vezivno tkivo stopala) opusti. Ovo je odlično za prevenciju i lečenje plantarnog fasciitisa – ističe terapeut Džejms.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com