Najbolji začin na svetu: Čaj od ove biljke čisti creva, eliminiše nadimanje i odličnog je ukusa

Koliko puta Vam se desilo da nakon ukusnog ručka morate da otkopčate dugme na pantalonama jer se osećate kao balon koji samo što ne pukne? Biljke protiv nadutosti su drevni, ali najefikasniji saveznici koji Vam mogu pomoći da se rešite tog neprijatnog pritiska u stomaku gotovo trenutno, vraćajući Vam osećaj lakoće. Upravo ove prirodne metode predstavljaju prvu liniju odbrane kada Vaš probavni sistem zatraži pomoć, delujući brzo i bezbedno na uzrok problema.

Zašto su biljke protiv nadutosti najbolje rešenje?

Umesto da odmah posegnete za teškim lekovima, priroda nudi rešenja koja su često efikasnija i blaža za Vaš organizam. Lekovite biljke protiv nadutosti ne samo da smiruju trenutne simptome, već i podstiču varenje, sprečavajući da se problem ponovo javi. One deluju tako što opuštaju glatke mišiće creva i pomažu u razbijanju mehurića gasa koji izazivaju bol i nelagodu. Kim, anis, komorač i limunska trava su biljke koje morate imati u svojoj kuhinji.

Veličanstveni kim za miran stomak

Kim je jedan od najstarijih začina i biljaka u Evropi, koji se koristi još od kamenog doba. Jedinjenje karvon u njemu poboljšava preradu teško svarljive hrane, čime se smanjuje nadimanje. Efikasan je kada se doda hrani ili konzumira kao čaj.

Zašto se isplati koristiti anis?

Jedinjenje anetol koje se nalazi u anisu ima antispazmodično i digestivno dejstvo. Iako mnogi ljudi povezuju anis sa aromatizacijom alkoholnih pića, odličan je i kao čaj protiv nadimanja. Ulje od anisa je posebno efikasno kada vam je potrebno brzo olakšanje.

Šta je posebno kod komorača?

Eterična ulja komorača imaju antispazmodično dejstvo, pa pomažu u sprečavanju i lečenju nadimanja. Koren biljke može se konzumirati sirov ili kuvan, a njegovo seme se može koristiti kao začin. Takođe je bezbedan za decu i najbolje se preporučuje u obliku čaja.

Kako pomaže limunska trava?

Limunska trava nije poznata samo po svom smirujućem dejstvu, već i po svojim digestivnim i antispazmodičnim svojstvima. Jedinjenje citral koje se nalazi u njoj daje joj aromu limuna, pa se može koristiti kao sastojak osvežavajućih čajeva i napitaka. Odlična je i za hladne napitke leti.

Tajna pripreme koju mnogi zanemaruju

Nije dovoljno samo preliti kesicu vrelom vodom. Da bi biljke protiv nadutosti ispoljile svoj puni efekat, čaj treba da odstoji poklopljen najmanje 10 minuta. Na taj način, eterična ulja, koja su nosioci lekovitih svojstava, ostaju u napitku umesto da ispare sa parom. Pijte čaj u malim gutljajim, dok je još topao, i dozvolite toploti da dodatno opusti Vaš stomak.

Šta ako se nadutost često vraća?

Ukoliko primetite da Vam stomak reaguje burno na određene namirnice, vođenje dnevnika ishrane može biti od velike koristi. Ipak, imajte na umu da su ove biljke tu da Vam pruže prvu pomoć. Redovna konzumacija čaja od kima ili anisa posle obroka može postati Vaš novi ritual zdravlja. Ovi začini nisu samo dodatak jelima, već pravi čuvari Vašeg digestivnog mira.

Povratite lakoću postojanja već večeras

Nadutost se lako može lečiti prirodnim putem ako odaberemo pravo bilje. Kim, anis, komorač, limunska trava su najbolje biljke protiv nadutosti i mogu pružiti efikasno rešenje. Isprobajte ih i doživite moć prirode u ublažavanju problema sa varenjem!

