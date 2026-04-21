Najčešće greške kod zatvora, ne preterujte sa laksativima

Problemi sa probavom su izuzetno neprijatni, a jedan od najgorih je svakako zatvor. Ovo su najčešće greške kod zatvora koje samo pogoršavaju stanje.
Zatvor je vrlo česta pojava koja pogađa ljude svih starosnih grupa, a javlja se kada pražnjenje creva postane retko, a stolica tvrda. Uz njega se često javljaju nadutost i neprijatno bolovi u stomaku, ali i mučnina.
Kada imate zatvor, ovo su najčešće greške koje pravite.
Nemojte da jedete prerađenu hranu
Većina prerađene hrane je puna supstanci koje produžavaju njen rok trajanja, ali istovremeno usporavaju prirodni proces varenja hrane u digestivnom sistemu. Izbegavajte grickalice, slatkiše, gazirana pića i druge proizvode koji će samo pogoršati zatvor.
Pijete alkohol
Alkohol izaziva dehidraciju organizma, što zauzvrat pogoršava simptome zatvora. Najbolje piće u tom trenutku je obična voda. Probajte sok od šljive uz nju.
Konzumirajte puno mlečnih proizvoda
Mlečni proizvodi izazivaju nadimanje kod mnogih ljudi. Izazvaće vam nadimanje, a mogu biti prilično bolni i neprijatni ako ste istovremeno i zatvor.
Izbegavajte fizičku aktivnost i vežbanje
Vežbanje je odličan aktivator varenja. Ljudi koji ne vežbaju i malo se kreću često imaju problema sa pražnjenjem creva. Vežbanje stimuliše metabolizam i sistem za varenje i time ublažava simptome zatvora.
Preterivanje sa laksativima
Na prvi pogled, laksativi će izgledati kao idealno rešenje za ovaj problem, ali neki od njih mogu prouzrokovati više štete nego koristi. Vaše telo, tj. sistem za varenje, može se naviknuti na stimulaciju laksativa ako ih koristite često i dugo vremena.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
