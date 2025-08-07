Najefikasniji prirodni laksativ: Ispraznite creva i oslobodite se viška tečnosti bez muke

Sve sastojke lako možete pronaći u svojoj kuhinji, a efekti su vidljivi već nakon prvog korišćenja

Zatvor može biti uzrokovan mnogim stvarima kao što su nedostatak kretanja, prekomerni stres, neki lekovi, vitamini, nedovoljno vlakana i vode, kao i mnogim drugim stvarima.

Ali to takođe može biti nuspojava neke druge bolesti u kojem slučaju bi trebalo da konsultujete svog lekara koji će vas uputiti kako da lečite to stanje i rešite neprijatan problem.

Ako ste i vi jedni od mnogih koji imaju problema sa zatvorom, onda je najbolje da problem rešite prirodnim lekom koji se jako jednostavno pravi. Svako ko ga je probao, rekao je da je ovo najbolji i najefikasniji (prirodni) laksativ.

Čak i lekari ga propisuju kao lek, a najbolja stvar jeste što ga je vrlo jednostavno i lako napraviti. Ostaćete iznenađeni rezultatima. Samo sledite jednostavna uputstva.

Sastojci:

150 gr urmi

150 gr suvih šljiva

5 šolja ključale vode

Priprema i korišćenje:

Prvo izrežite urme i suve šljive u male komadiće i dodajte ih u ključalu vodu. Zatim, treba ih kuvati dok smesa ne postane gusta. Trebali bi da dobijete oko 20 porcija (kašika dnevno).

Ova mešavina je korisna za ljude svih starosnih dobi.

Možete je konzumirati tako što ćete je dodati u svoj jutarnji doručak, u čašu jogurta, posudu sa žitaricama ili šta god vi želite. Olakšava zatvor u kratkom vremenskom periodu.

