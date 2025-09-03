Najgora kombinacija: Spoj kafe i ove namirnice smrt je za želudac

Mnogi uživaju u jutarnjem espressu, ali gastroenterološkinja i nutricionistkinja Nuria Dianova otkriva da nije svejedno uz šta ga pijete. Pogrešan spoj napitaka i grickalica može izazvati neprijatne simptome i dugoročno oštetiti sluzokožu jednjaka.

Najgora kombinacija: kafa i čokolada ili alkohol

Kafa uz čokoladu ili alkohol opušta donji ezofagealni sfinkter, što olakšava vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak. Rezultat su žgaravica, peckanje u grudima i neprijatno vraćanje kiseline.

Kako telo reaguje

Često nećete odmah osetiti posledice, ali vremenom se mogu javiti upala jednjaka, osećaj stalnog peckanja i čak trajni ožiljci na sluzokoži. Nelagoda se pogoršava ako kombinacije postanu svakodnevni ritual.

Kafa na prazan stomak

Dianova takođe ne preporučuje ispijanje kafe pre doručka. Kofein stimuliše lučenje želudačne kiseline, što na prazan stomak može izazvati nelagodnost, mučninu ili grčenje.

Kako ublažiti neželjene efekte

Nakon espressa popijte čašu vode kako biste nadoknadili tečnost izgubljenu diuretskim delovanjem kafe. Izbegavajte čokoladne grickalice ili alkohol sat vremena pre i posle kafe, i pratite signale svog tela da biste sačuvali zdravlje želuca.

