Najmoćnija biljka na svetu u Srbiji raste kao korov: Sirup od nje spas je za srce!

Najmoćnija biljka na svetu je glog koji kod nas raste kao korov, a sirup od nje spas je za srce. Inače je jedna od biljaka s najjačim smirujućim dejstvom. Preporučuje se nakon srčanog udara, budući da povećava prokrvljenost koronarnih krvnih sudova

Glog sadrži aktivne tvari s antioksidativnim delovanjem. U cvetovima se, uz nešto eteričnog ulja, nalazi trimetilamin i glikozid oksiakantin.

Spas za srce

Najmoćnija biljka na svetu je glog koji sadrži aktivne tvari s antioksidativnim delovanjem. U cvetovima se, uz nešto eteričnog ulja, nalazi trimetilamin i glikozid oksiakantin. Plodovi sadrže eterično ulje, tanin, saponin, glikozide i fruktozu, te u izuzetnim količinama kalijum, natrijum, kalcijum i soli fosforne kiseline.

Svi koji imaju problema s previsokim pritiskom, žele da se zaštite od opasnosti visokog holesterola i začepljenja krvnih sudova, te svi koji pate od srčanih kriza, mogu se s punim poverenjem lečiti glogom.

Ova biljka široko se koristi za održavanje zdravlja krvnog sistema, kod visokog pritiska, slabljenja srčanog mišića i srčane aritmije. Prihvaćen je kao siguran i delotvoran tretman ranih faza srčanih bolesti, te kao delotvorna terapija kod već uznapredovalih faza. Preporučuje se nakon srčanog udara, budući da povećava prokrvljenost koronarnih krvnih sudova.

Pospešuje aktivnost i bolju ishranu ćelija srčanog mišića. Uopšteno bi svako iznad 50 godina trebao povremeno uzimati tinkturu gloga.

Druge primene gloga

Glog je jedna od biljaka s najjačim smirujućim dejstvom.

Pomaže kod umora, manjka energije, lošeg sna, teškog disanja, vrtoglavica, lupanja srca, teskobe, nervoze i šuma u ušima.

Može se koristiti kao pomoć kod mršavljenja, jer podstiče izbacivanje viška vode iz organizma. To ga svojstvo čini korisnim i kod celulita, edema i bolesti zglobova.

Glog jača vezivno tkivo na zglobovima, a zbog antiupalnog delovanja savetuje se kod ulcerativnog kolitisa i probavnih tegoba.

Štiti od delovanja slobodnih radikala i sprečava bolesti krvnih sudova poput arterioskleroze.

Brojne studije o glogu ustanovile su da je on sigurna i dobro podnošljiva biljka. Međutim, glog se ne preporučuje trudnicama i dojiljama.

Sirup od gloga

U blender stavite kilogram bobica gloga, prelijte s vodom tako da seže 2,5 cm iznad bobica. Izblendirajte i ostavite tako 24 sata. Stavite to na laganu vatru, a kada počne lagano ključati, ostavite neka se krčka pola sata. Smanjite ringlu i pustite da odstoji još pola sata. Procedite tečnost i kada se ohladi, stavite je u frižider. Bobice izblendirajte dodajući im novu vodu.

Zatim ih opet jednako kuvajte pola sata i ostavite da stoje još pola sata. Dobro procedite kroz krpu, da bude što gušće.

Taj sok pomešajte s prvobitno isceđenim. I zatim ga krčkajte na laganoj vatri dok ne ostane 1/4 mešavine. Sipajte u sterilizovane flaše i uzimajte 6 do 12 kašika dnevno. Rok trajanja je neograničen.

Pomoć kod infarkta

Sastojci:

240 ml sirupa od gloga;

30 ml tinkture od srčanika;

30 ml tinkture od korena đumbira;

30 ml tinkture od kaktusa,

Selenicereus grandiflora;

30 ml tinkture od mlevene crvene paprike.

Priprema:

Bocu od pola litra napunite glogovim sirupom do pola. U odvojenoj posudi izmešajte tinkture i zatim ih dodajte sirupu i dobro promešajte. Pijte po jednu kašiku 3 do 8 puta dnevno.

