Najmoćniji prirodni laksativ: Ova tajna mešavina isprazniće vam creva i osloboditi vas viška tečnosti

Zatvor često nastaje zbog nedostatka kretanja, stresa, određenih lekova ili nedovoljnog unosa vlakana i vode. Umesto kupovnih sredstava, rešenje se krije u prirodnom laksativu od sušenog voća i vode.

Zašto odabrati prirodni laksativ?

Prirodni preparati nežnije deluju na creva, uz minimalne neželjene efekte. Ova kombinacija urmi i suvih šljiva bogata je vlaknima i prirodnim šećerima koji ubrzavaju pražnjenje creva i pomažu telu da eliminiše višak tečnosti.

Sastojci

150 g urmi

150 g suvih šljiva

5 šolja ključale vode

Priprema

Urme i suve šljive iseckajte na sitne komade. Prelijte ih vodom i kuvajte na laganoj vatri dok smesa ne postane gusta, otprilike 10–15 minuta.

Doziranje i upotreba

Dobijeni sirup podelite na oko 20 kašika, po jednu dnevno. Dodajte ga u jutarnji doručak – kašiku u jogurt, žitarice ili smoothie. Na ovaj način olakšaćete varenje i smanjiti nadutost.

Praktični saveti

Redovno pijte vodu tokom dana kako biste održali hidrataciju. Ako imate hronične tegobe ili uzimate lekove, obavezno se posavetujte sa lekarom pre primene prirodnih preparata.

