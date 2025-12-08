Najveća laž u vašem frižideru: Kardiolog otkrio koje popularno piće više nikada neće piti!

Američki kardiolog, dr Dmitrij Jaranov, upozorio je na popularne napitke koje odbija i da dotakne. Saznajte gde se krije opasnost

Rusko-američki kardiolog, dr Dmitrij Jaranov, otkrio je koju vrstu uobičajenih napitaka više nikada neće konzumirati. Dijetalni napici povećavaju rizik od bolesti jetre

Američki kardiolog odbija i da dotakne ove napitke: „Posle godina rada u kardiologiji, evo zašto više ne pijem dijetalne napitke“, rekao je u snimku koji je sada pogledan više od milion puta.

„Najveća laž u vašem frižideru? ‘Zero sugar’. Godinama vam ovore da su dijetalna gazirana pića zdraviji izbor, odnosno, da su ‘bolja’ opcija ako pazite na kilažu ili šećer u krvi. Ipak, novi podaci govore drugačije“, rekao je dr Jaranov.

Veštački šećer udara jače nego pravi

Kardiolog je objasnio da je nova studija pokazala da „ljudi koji svakodnevno piju dijetalna ili napitke bez šećera imaju veći rizik od oboljenja jetre nego oni koji piju zaslađene napitke“.

„Veštački šećer udara jače nego pravi. Čini se da veštački zaslađivači menjaju metabolizam creva i način na koji telo obrađuje masnoću u jetri, što dovodi do, otprilike 60 odsto, većeg rizika od metaboličkih bolesti jetre. Zaslađeni napici? Oko 50 odsto. Voda? Ubedljivo najbezbednija. Zato, sledeći put kada posegnete za limenkom ‘bez griže savesti’, zapamtite: ‘Zero sugar’ ništa ne znači. Vaša jetra zna razliku“, savetovao je kardiolog.

Rezultati studije

Studija na koju se poziva predstavljena je prošlog meseca na UEG Week 2025 i obuhvatila je 123.788 učesnika UK Biobanke koji na početku nisu imali bolesti jetre.

„Unos napitaka procenjivan je ponovljenim 24-časovnim dijetetskim upitnicima. Istraživači su analizirali povezanost između unosa zaslađenih napitaka i napitaka sa malo šećera ili bez šećera i rizika od razvoja metabolički udruženog steatoznog oboljenja jetre, nakupljanja masti u jetri i smrtnosti povezane sa oboljenjima jetre“, navodi se u izveštaju, prenosi mondo.rs.

Ko je ovaj kardiolog?

Dr Dmitrij Jaranov je rusko-američki kardiolog specijalizovan za bolesti srca i transplantaciju srca, poznat po tome što objavljuje zdravstvene savete na društvenim mrežama, pod nadimkom @heart_transplant_doc na Instagramu. On naglašava važnost zdravih životnih navika – dobru ishranu, san, pokret, izbegavanje prerađenih napitaka i štetnih navik

