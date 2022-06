Nakljukane su hemijom: Ovakve lubenice su opasne po zdravlje, pazite

Rane lubenice su opasne za zdravlje, doktorka objasnila zbog čega!

Stigli su vreli dani, a sa njima i naša želja da se osvežimo i rashladimo. Ako ste na pijaci ili prodavnici već videli lubenice, budite vrlo oprezni – rane lubenice se nikako ne preporučuju svakome jer mogu da budu opasne po zdravlje. Izazivaju stomačne tegobe, ali čak i glavobolju i zbunjenost, a sve to zbog jedne supstance koju sadrže.

Doktorka opšte prakse dr Snežana Kalabić kazala je u Jutarnjem programu da lubenice gajene u staklenicima, zbog većeg prinosa, imaju viši nivo nitrata koji u njih dospeva iz veštačkog đubriva. Zbog toga ne treba jesti namirnice koje nisu u sezoni, među kojima su i lubenice.

„Zna se kada je vreme za lubenice, sačekajte početak avgusta da počnete da ih konzumirate. Uzgajivači koriste veće količine azotnih materija i veštačko đubrivo zbog čega lubenice sadrže mnogo nitrata, daleko više od preporučene doze“, rekla je doktorka i objasnila kakvo dejstvo će ta materija imati na telo.

Oni se procesom varenja pretvaraju u druge supstance i na kraju nitozamin, koji će posle par sati nakon konzumacije izazvati tegobe. Prvo će biti stomačne, bol, mučnina, povraćanje ili dijareja, ali kod pojedinih ljudi može doći i do pospanosti, glavobolje i konfuzije. To se dešava jer nitozamin umanjuje sposobnost transporta kiseonika do ćelija“, upozorila je ona.

Naročito su ugroženi stariji i deca, koja zbog manje telesne težine brže osete štetno dejstvo nitozamina. Doktorka je posavetovala i hronične bolesnike koji uzimaju terapiju da pripaze sa ranim lubenicama, jer njihovi lekovi u kombinaciji sa azotnim materijama mogu da izazovu neželjene reakcije u organizmu.

(Prva)

