Bubrezi propadaju zbog ove 4 namirnice: Izbegavajte ih ako želite da ih sačuvate

Namirnice koje uništavaju bubrege ne deluju opasno na prvi pogled, ali ove 4 jedete svaki dan. Izbacite ih na vreme i sačuvajte filter tela.

Dve kriške suvomesnatog i jedna gazirana kola dnevno tiho uništavaju vaše bubrege. Ove namirnice koje uništavaju bubrege retko izgledaju opasno, ali su prava zamka. Najveći problem nije so, već skriveni fosfati – oni sastojci sa deklaracije koje niko ne čita.

Bubrezi rade kao filter bez odmora. Kada ih preplavite prerađenom hranom, oni se troše nečujno, bez simptoma. Saznajte gde tačno grešite, pre nego što bude kasno.

Suvomesnati narezak: So i fosfati u jednom zalogaju

Salama, parizer i dimljena slanina spadaju u hranu štetnu za bubrege iz dva razloga odjednom. Nose ogromnu količinu soli i industrijske fosfate koji produžuju rok trajanja. Jedan sendvič sa nareskom lako pređe gram soli, a preporuka za ceo dan je oko pet grama. Telo taj višak izbacuje preko bubrega, dan za danom.

Koje namirnice najviše oštećuju bubrege?

Najviše štete prave prerađeno meso, gazirana pića sa kolom, instant supe i slani snek poput čipsa. Sve četiri kriju natrijum i fosfate u količinama koje domaća kuhinja nikada ne bi dostigla.

Gazirana kola: Fosforna kiselina koju ne osetite

Tamna gazirana pića sadrže fosfornu kiselinu, sastojak koji daje onaj oštar ukus. Istraživanja ukazuju da prerađeni fosfati iz dodataka telo upija mnogo lakše nego one prirodne iz mesa ili pasulja. Upravo zbog toga su namirnice opasne za bubrege češće one iz fabrike nego sa pijace. Prema pregledu objavljenom u časopisu „Deutsches Arzteblatt International“, istraživanje o fosfatnim dodacima u hrani upozorava da visok unos fosfata može opteretiti bubrege i krvne sudove.

Instant supe i kockice: So koju ni ne primetite

Jedna kesica instant supe ume da sadrži pola dnevne doze soli. Dodajte tu i koncentrat za jela, i lako udvostručite unos natrijuma za ručak. Previše soli tera bubrege da zadržavaju vodu i diže pritisak, a visok pritisak je jedan od glavnih razloga zašto bubrezi vremenom popuštaju.

Slani snek: Čips koji jedete dok ne primetite

Kesa čipsa retko ostane dopola. Tu je opasnost. Kombinacija soli, ulja i pojačivača ukusa pravi savršenu zamku za prejedanje, a bubrezi plaćaju ceh. Ako imate povišen pritisak, dijabetes ili problem sa štitnom, obavezno se posavetujte sa lekarom pre nego što menjate ishranu.

Šta da jedete umesto toga

Domaća pečena piletina umesto nareska. Voda sa limunom umesto kole. Sveža supa od povrća umesto kockice. Ove zamene zvuče dosadno, ali baš one skidaju teret sa bubrega bez ikakvog odricanja od ukusa.

Koju od ove četiri namirnice vi jedete skoro svaki dan, a niste ni pomislili da škodi? Napišite u komentarima.

Da li so zaista oštećuje bubrege?

Previše soli diže krvni pritisak, a visok pritisak godinama oštećuje sitne krvne sudove u bubrezima i ubrzava njihovo propadanje.

Da li je kola štetnija od običnog soka?

Tamna kola sadrži fosfornu kiselinu koju bubrezi teško prerađuju, pa je za njih lošija od prirodnog ceđenog soka.

Koliko soli sme dnevno?

Preporuka je oko pet grama dnevno, što je ravna kašičica. Većina nas to pređe samo jednim slanim obrokom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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