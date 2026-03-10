Napitak od semenki ove biljke regeneriše masnu i „alkoholnu“ jetru, podmlađuje i kožu

Sikavica se od davnina koristi kao lek za jetru, Napitak od semenki sikavice regeneriše masnu i alkoholnu jetru i čisti otrove kao rukom.

Napitak od semenki Sikavice spas je za masnu i alkoholnu jetru. Prirodnim putem podstiče detoksikaciju jetre.

Sikavica (Silybum marianum), u narodu poznata kao gujina trava, mlečni čičak ili gospin trn. To je mediteranska biljka koja se vekovima koristi u tradicionalnoj medicini. Najviše iskazuje svoje sposobnosti da podrži zdravlje jetre i detoksikaciju organizma.

Glavni aktivni sastojak u sikavici je silimarin, kompleks flavonolignana sa snažnim antioksidativnim i protivupalnim svojstvima.

Silimarin može:

Da zaštititi jetru od oksidativnog stresa i toksina (alkohol, lekovi, zagađivači).

Da pomogne regeneraciji oštećenih jetrenih ćelija.

Da poveća detoksikacione enzime u jetri.

Da smanji upale upale u jetri i organizmu.

Tradicionalno se koristi kod problema poput masne jetre, oštećenja izazvanog alkoholom i toksinima, ali naučna istraživanja daju mešovite rezultate, neki pokazuju poboljšanje jetrenih enzima, dok drugi ne nalaze jasnu kliničku korist kod teških bolesti jetre.

Stručnjakinja za alternativnu medicinu, Dženifer Templ otkrila je ‘čarobni napitak’ koji ona koristi, a podstiče detoksikaciju jetre i učiniće da vam koža zablista, piše The Mirror.

– Pijte jednu šoljicu ovog napitka svaki dan tokom jedne sedmice kako biste očistili jetru, podigli energiju i izbacili toksine iz tela. Reč je o blagom napitku koji je izuzetno efikasan. Ta biljka voli jetru – kaže Jennifer za čaj od semenki mlečnog čička, odnosno sikavice. Kaže da i sama voli da ih samelje pre kuvanja čaja, jer ih onda ne mora kuvati dugo.

Kako napraviti napitak od semenki sikavice

– U jednu šoljicu vrele vode dodajte čajnu kašičicu mlevenih semenki čička koje ste prethodno samleli. Ako nemate mlin, možete koristiti i cele semenke. Natopite ih najmanje 10 minuta, procedite i pijte takav čaj jednom dnevno. Iznenadićete se kako će vam koža izgledati sjajnije i zdravije nakon samo sedam dana – kaže Dženifer.

Sikavica se često spominje zbog delotvornosti kod zaštite jetre. Poseban efekat ima kad su u pitanju alkoholna bolest jetre ili masna jetra, hepatitis. Iako je potrebno više istraživanja o tome kako deluje, smatra se da smanjuje oštećenje jetre prouzrokovano slobodnim radikalima, koji nastaju kada vaša jetra metabolizuje toksične materije.

Mogući rizici i interakcije

Sikavica može interagovati s nekim lekovima (npr. razređivači krvi, kontraceptivi, lekovi za holesterol).

Mogu se javiti nuspojave poput gastrointestinalnih smetnji, glavobolje ili alergija. Preporučuje se konsultacija s lekarom pre početka upotrebe, posebno ako imate zdravstvene probleme ili uzimate lekove.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

