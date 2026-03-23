Ovih 5 bolesti nasleđujemo isključivo od majke, a jedna se javlja tek u zrelim godinama

Nasledne bolesti od majke nose skrivene zdravstvene rizike koji se aktiviraju kasnije. Prepoznajte ključne simptome i reagujte već danas!

Nasledne bolesti od majke predstavljaju specifičnu grupu medicinskih stanja koja se prenose isključivo preko mitohondrijalne DNK. Dok većinu genetskog materijala dobijamo ravnopravno od oba roditelja, mitohondrije i njihove mutacije nasleđujemo samo od majke.

Ovo jedinstveno genetsko nasleđe po majci krije objašnjenje zašto se određeni zdravstveni problemi javljaju u specifičnim periodima života, pri čemu jedno od tih stanja dugo ostaje potpuno neprimećeno.

Šta su tačno mitohondrijalne bolesti?

Mitohondrijalne bolesti su hronični genetski poremećaji koji nastaju isključivo mutacijom DNK unutar mitohondrija. Pošto embrion sve mitohondrije dobija iz jajne ćelije, ovi zdravstveni problemi prenose se isključivo sa majke na dete i oštećuju organe sa velikom potrošnjom energije.

Kada govorimo o ovom tipu genetike, medicina najčešće izdvaja pet specifičnih stanja za koja morate znati:

Leberova nasledna optička neuropatija (LHON)

Mitohondrijalni dijabetes praćen gluvoćom (MIDD)

Liov sindrom (težak neurološki poremećaj)

MELAS sindrom (mišićna slabost i laktatna acidoza)

MERRF sindrom (retka mioklonična epilepsija)

Kako majčinska genetika oblikuje naš vid

Prva na listi je Leberova nasledna optička neuropatija (LHON). Ova bolest se najčešće manifestuje kroz iznenadni gubitak vida u mladosti ili ranom odraslom dobu. Iako mutaciju nose mnogi, neće svaka osoba razviti simptome, što pokazuje koliko je majčinska genetika kompleksna i nepredvidiva. Muškarci znatno češće gube vid u poređenju sa ženama koje su nosioci istog gena.

MIDD: Bolesti koje majke prenose bude se u zrelim godinama

Od svih stanja, najviše pažnje privlači takozvani mitohondrijalni dijabetes praćen gluvoćom (MIDD). Zanimljivo je da ove bolesti koje majke prenose ne pokazuju nikakve znakove tokom detinjstva ili rane mladosti. Prvi simptomi se javljaju tek u zrelim godinama, obično oko 37. godine života.

Ovo stanje često počinje slabljenjem sluha, posebno visokih tonova, nakon čega sledi razvoj dijabetesa.

Kako navodi studija objavljena u časopisu „Annals of Internal Medicine“, istraživanje o kliničkoj prezentaciji pacijenata sa MIDD sindromom ukazuje na to da ovaj oblik dijabetesa često prati specifično propadanje bubrežnih funkcija, što može pomoći u ranoj dijagnostici.

Pacijenti često imaju normalnu telesnu težinu, što dodatno otežava prepoznavanje pravog uzroka.

Retke ali ozbiljne nasledne bolesti od majke

Pored vida i metabolizma, nasledne bolesti od majke mogu ozbiljno uticati na centralni nervni sistem. Oštećene mitohondrije ne mogu da proizvedu dovoljno energije za normalan rad mozga i mišića, što dovodi do teških komplikacija.

Teški neurološki izazovi

Liov sindrom je ozbiljan poremećaj koji najčešće pogađa decu, dovodeći do postepenog gubitka motoričkih sposobnosti. Sa druge strane, MELAS sindrom se manifestuje kroz epizode koje podsećaju na moždani udar, praćene nakupljanjem mlečne kiseline u krvi i snažnim glavoboljama.

Specifični mišićni i nervni trzaji

Peti problem na ovoj listi je MERRF sindrom. Karakteriše ga specifična mioklonična epilepsija praćena nevoljnim trzajima mišića. Iako redak, ovaj sindrom predstavlja klasičan primer kako prenos mutacija putem jajne ćelije utiče na čitav motorni sistem pacijenta.

Nasledne bolesti od majke i važnost rane prevencije

Razumevanje načina na koji funkcioniše prenos gena sa majke predstavlja prvi korak ka boljoj zaštiti vašeg organizma. Ne možete promeniti svoju DNK, ali možete pratiti zdravstveno stanje i blagovremeno reagovati na signale koje vam telo šalje. Ukoliko u vašoj porodici po ženskoj liniji postoje slučajevi ranog gubitka sluha ili neobjašnjivog dijabetesa kod osoba normalne telesne težine, obratite pažnju na redovne kontrole kod lekara.

Da li ste ikada analizirali zdravstvenu istoriju vaše majke i bake kako biste otkrili potencijalne skrivene rizike koji vas možda čekaju u budućnosti?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

